Policija istražuje prevaru tešku 250.000 eura! Za sve je kriv prevarant iz BiH koji je glumio investitora u Hrvatskoj

Rovinjska policija provela je kriminalističko istraživanje te utvrdila sumnju da je 56-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine počinio kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju.

Muškarca se sumnjiči da se u listopadu 2022. godine lažno predstavljao kao vlasnik i zastupnik tvrtke sa sjedištem u Švicarskoj, odnosno kao poduzetnik koji se bavi investiranjem i gradnjom nekretnina u Istri.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na taj je način doveo u zabludu dvoje njemačkih državljana, u dobi od 67 i 64 godine, uvjerivši ih da im može povoljnije izgraditi kuće. Nakon toga, u travnju 2023. godine, sklopljen je ugovor o gradnji dviju kuća.

Oštećeni su uplatili novac za gradnju, no osumnjičeni ih je potom uvjerio kako tvrtka nema dovoljno sredstava za nastavak radova te da trenutačno ne može raspolagati novcem na svom kripto računu dok se ne realiziraju prihodi iz drugih projekata.

Zbog toga su mu oštećeni dodatno posudili 150.000 eura, uz dogovor da će im novac biti vraćen u ratama.

Kako pozajmica nije vraćena, a gradnja kuća nije dovršena, oštećeni su morali izdvojiti dodatnih 100.000 eura za završetak radova. Ukupna šteta procjenjuje se na oko 250.000 eura.

Protiv osumnjičenog podneseno je izvješće nadležnom državnom odvjetništvu radi daljnjeg postupanja.