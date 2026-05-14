Drama na moru: Nepoznati napadači oteli brod i usmjerili ga prema Iranu

Britanska pomorska agencija UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) objavila je danas da su "neovlaštene osobe" zaplijenile brod u blizini obale Ujedinjenih Arapskih Emirata. Plovilo se, prema njihovim informacijama, trenutno kreće prema iranskim teritorijalnim vodama, prenosi Index.

U priopćenju ove agencije stoji kako su izvješće o incidentu primili s lokacije koja se nalazi otprilike 38 nautičkih milja sjeveroistočno od luke Fujairah.

Upad na brod dok je bio usidren

Časnik zadužen za sigurnost u tvrtki koja upravlja brodom potvrdio je da su "plovilo zauzele neovlaštene osobe dok je bilo na sidrištu te da je ono sada usmjereno prema iranskim teritorijalnim vodama".

Agencija UKMTO poručila je kako nastavlja s detaljnom istragom cijelog slučaja. Istovremeno, uputili su upozorenje svim brodovima koji se zateknu u tom području da obvezno prijave bilo kakvu sumnjivu aktivnost na moru.

Identitet broda i napadača zasad nepoznat

Trenutno nema dostupnih informacija o identitetu samog broda, kao ni o tome tko točno stoji iza ove zapljene. Ovaj incident događa se u jeku golemih regionalnih napetosti koje su eskalirale nakon što su Sjedinjene Države i Izrael 28. veljače pokrenuli zračne udare na Iran.

Podsjetimo, Teheran je na te napade odgovorio odmazdom protiv Izraela i američkih saveznika u Perzijskom zaljevu, što je u jednom trenutku dovelo i do potpunog zatvaranja strateški ključnog Hormuškog tjesnaca.

Propali pregovori i američka blokada

Primirje je, uz posredovanje Pakistana, stupilo na snagu 8. travnja. Ipak, pregovori koji su se vodili u Islamabadu nisu doveli do postizanja trajnog mirovnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump naknadno je odlučio produljiti primirje bez određenog roka trajanja.

Unatoč službenom primirju, situacija na moru ostaje krajnje zapaljiva. Od 13. travnja Sjedinjene Države provode strogu pomorsku blokadu u Hormuškom tjesnacu, koja se odnosi na sve iranske luke. Današnja zapljena broda mogla bi dodatno zakomplicirati ionako krhku sigurnosnu situaciju u regiji.