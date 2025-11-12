Ovo je mali dalmatinski slavuj koji će predstavljati Hrvatsku na Dječjem Eurosongu. Javnost je već osvojio izvedbom "Ako me ostaviš"

Devetogodišnji Marino Vrgoč iz Ploča predstavljat će Hrvatsku na ovogodišnjem Dječjem Eurosongu, koji će se održati u Gruziji.

Nakon jedanaest godina pauze, Hrvatska se vraća na ovo glazbeno natjecanje za djecu od devet do četrnaest godina, pokrenuto 2003. godine. Upravo je na tom prvom izdanju Hrvatska ostvarila povijesnu pobjedu zahvaljujući Dini Jelusiću i njegovoj pjesmi "Ti si moja prva ljubav".

Marino, učenik četvrtog razreda osnovne škole, natjecat će se s pjesmom "Snovi", koju potpisuje zajedno s Ines Prajo i Arjanom Kunštek, dok je za produkciju zaslužan Igor Popeskić.

Mladog glazbenika Ploče već dobro poznaju — član je školskog zbora i dramske skupine u OŠ Vladimir Nazor, a pohađa i glazbenu školu gdje svira klavir. Osim glazbe, bavi se i sportom: zbog simpatije iz razreda odlučio je upisati karate.

Njegov talent prvi put je prepoznat na lokalnom natjecanju Glas Ploča, gdje je oduševio publiku izvedbom pjesme Vice Vukova "Tvoja zemlja". Šira publika upoznala ga je kroz emisiju The Voice Kids, u kojoj je na audiciji dirnuo sve interpretacijom pjesme "Ribari".

Pod mentorstvom Davora Gopca, Marino kojeg obožavatelji od milja zovu “mali Mišo” zbog njegovog nastupa s pjesmom "Ako me ostaviš" Mate Miše Kovača odnio je uvjerljivu pobjedu i slavlje proslavio u prepunom Domu kulture u rodnim Pločama.

Dječji Eurosong održat će se 13. prosinca u Olimpijskoj palači u Tbilisiju, a uz Marina će nastupiti predstavnici još 17 zemalja.