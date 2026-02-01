Ovo je Dončićeva taktika kojom ide na HDZ: "Neću se spuštati na nivo njihovih pljuvačina, a Plenković je osvojio Eurojackpot"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić gostovao je u Dnevniku Nove TV. Manje sati rada za istu plaću moguće je i izvedivo - obećavaju iz SDP-a u novoj Programskoj deklaraciji. Gospodarstvo, kažu, može biti pametnije, no u realnosti bi trebalo promijeniti kompletni ekonomski model.

Jesu li ove mjere upravo glavni aduti kojima SDP misli ići na HDZ i kako ih misle u praksi provesti, otkrio je njihov čelnik Siniša Hajdaš Dončić s kojim je u Dnevniku Nove TV razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Hajdaš Dončić ranije je ustvrdio da se SDP vraća na vlast. "Zašto ste tako uvjereni", upitala ga je Tandara Knezović.

"Zbog ekonomskog programa, ljudi, zbog energije koja je jučer bila vidljiva na konvenciji, ali i zbog snažne poruke mene i Tomislava Tomaševića da ćemo na izbore ići zajedno", odgovorio je Hajdaš Dončić.

Upitan zašto smatra da i ostatak Hrvatske tako misli, ustvrdio je SDP stvara pozitivnu klimu te da poruke građana koje su zaprimili to i potvrđuju. Nadodao je da smatra da je ta količna ljudi dovoljna.

"Stvarat ćemo pozitivno ozračje u društvu. Ja se stvarno ne planiram spuštati na nizak nivo HDZ-ovih pljuvačina. Ja sam jučer imao jednu konstruktivnu kritiku HDZ-a, ekonomskog modela koji je promašen. Ja sam rekao da je Andrej Plenković osvojio Eurojackpot, da je realni standard građana porastao, ali on nije iskoristio vrijeme da promijeni ekonomski model, a on je najvažniji. On je kralježnica hrvatskog sustava. Naša cijela ekonomska politika ide prema promjeni tog modela", poručio je.

"To su vaši aduti s kojima mislite rušiti HDZ s vlasti?", upitala je reporterka, na što je Hajdaš Dončić odgovorio potvrdno. "Ja sam i u svom govoru rekao da je lagano sve staviti na papir, ali ja vjerujem u energiju i u tim ljudi da to doista mogu i provesti", nadodao je.

Kraće radno vrijeme

Upitan kako bi skratili radni tjedan, Hajdaš Dončić je objasnio da imaju četiri modela za skraćivanje.

"Jednim se obraćamo starijoj populaciji, dakle da za njih postavimo posebne mjere i poseban program sufinanciranja poslodavaca, da manje rade, a time produžujemo i njihov životni vijek. Drugi je usmjeren na mlade, koji najviše balansiraju privatno i radno. Treći je usmjeren na poslodavce koji će skraćivati radno vrijeme. Bit će rast produktivnosti. Oni koji će isplaćivati veću plaću, oni će dobiti olakšice kroz poreznu dobit. Četvrti je model testni model u nekim industrijama. Mi nećemo destimulirati ljude koji žele raditi više", poručio je.

Na pitanje zašto smatra da je to tako jednostavno, ako vladajući to dosad već nisu pokušali, Hajdaš Dončić je odgovorio da HDZ nema ideja.

"Oni su isključivo robovi europske kohezijske politike jer je to linija manjeg otpora. Ova mjera skraćivanja radnog vremena je samo mala mjera u našoj generalnoj politici koja se tiče promjene modela koja se sastoji od drugačije porezne politike i drugačije industrijske politike", nadodao je.

Tandara Knezović je istaknula da se Tomislav Ćorić vratio u Vladu te da će možda on mijenjati poreznu politiku. "Ne vjerujem u to, nažalost, u ovoj Vladi samo jedan čovjek odlučuje o tome, a to je Plenković", rekao je.

Nadodao je da "glavu u Vladi ima u sjeni", no da neće otkrivati imena. "Samo ću reći da pogledate malo naše predsjednike savjeta i naše naistaknutije zastupnike u Saboru. Desnu ruku imam, ali neću otkrivati tko je to", ustvrdio je.