Ovo je dobro znati! Granična policija u BiH moći će vam zabraniti povratak u Hrvatsku, evo kako je to moguće

Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) obavijestila je javnost da je, dosljednom primjenom novog Zakona o zaštiti osobnih podataka BiH – usklađenog s GDPR-om i europskim standardima – okončana dugogodišnja praksa prema kojoj su odvjetnici i privatne tvrtke izvan zemlje izravno dobivali osobne podatke građana radi naplate prekršaja počinjenih u drugim državama.

Prema dosadašnjem modelu, IDDEEA je mjesečno zaprimala tisuće takvih zahtjeva, i to mimo jasno utvrđenih procedura, što je prema starom zakonu dovodilo do nekontroliranog iznošenja podataka te potencijalne financijske štete za građane BiH. Ta je praksa sada u potpunosti zaustavljena.

Od sada će se svi zahtjevi za razmjenu podataka u vezi s prekršajnim predmetima slati isključivo putem mehanizama međunarodne pravne pomoći. To znači da nijedan odvjetnik, privatna tvrtka ni bilo koja druga fizička ili pravna osoba izvan Bosne i Hercegovine više neće moći izravno od IDDEEA-e dobiti osobne podatke građana u vezi s počinjenim prekršajima.

Razmjena informacija bit će moguća jedino kroz precizno propisane kanale, sukladno Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima – koji se primjenjuje i na prekršaje – a koji predviđa komunikaciju isključivo između državnih institucija, najčešće ministarstava pravde. Iz Agencije poručuju da će zakon striktno provoditi te inzistirati na poštivanju svih njegovih odredbi.

Paralelno s jačanjem zaštite osobnih podataka građana BiH, IDDEEA je razvila novi web servis namijenjen Graničnoj policiji BiH. Aplikacija omogućuje uvid u sve prekršaje vozila stranih registarskih oznaka počinjene na teritoriju BiH u stvarnom vremenu, što omogućuje zadržavanje osoba s nepodmirenim obvezama na izlazu iz zemlje dok prekršaji ne budu regulirani.

Na taj se način istovremeno štiti privatnost građana i osigurava učinkovita kontrola prekršaja unutar BiH. Iz IDDEEA-e ističu da je riječ o modernom, digitalnom i u potpunosti zaokruženom sustavu koji povezuje sigurnost, zakonitost i odgovornost.