Ovo je današnja ponuda na splitskoj Peškariji

Danas je splitska peškarija puna svježe ribe, a Splićani su požurili po najbolje komade za svoj ručak.

Na štandovima se mogla pronaći raznolika ponuda: komarča je stajala 12 eura po kilogramu, dok su posebni komadi komarče bili 15 eura/kg. Brancin se prodavao po 11 eura/kg, grdobina po 16 eura/kg, a lignje su dosezale cijenu od 25 eura/kg.

Kupci su birali najkvalitetnije ribe, stvarajući živahnu i veselu atmosferu na tržnici, baš onako kako to Split zna u proljetnim danima. Svježa riba nije samo delikatesa – ona je i zdrav izbor za svakodnevni obrok.

Riba kao zdrav i ukusan izbor

Riba je lagana i lako probavljiva, a istovremeno bogata hranjivim tvarima koje pozitivno djeluju na srce, mozak i imunitet. Nutricionisti je često nazivaju pravim eliksirom zdravlja: bogata je omega-3 masnim kiselinama, vitaminima D i B12 te visokokvalitetnim proteinima.

Redovita konzumacija, barem dvaput tjedno, preporučuje se svima koji žele održati zdravu i uravnoteženu prehranu. Da bi se očuvala nutritivna vrijednost i prirodni okus, riba se najbolje priprema jednostavno – na žaru, u pećnici ili lagano pirjana, uz malo maslinovog ulja i svježih začina. Tako svaka porcija postaje prava poslastica i izvor zdravlja.