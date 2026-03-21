Ovo je Dalmacija kakvu volimo. Pogledajte prizore

Boravak na Visu još jednom je potvrdio koliko ovaj otok nudi u svakom svom kutku, od povijesne jezgre do impresivnih prirodnih vidikovaca.

Šetnja starom jezgrom grada Visa otkriva autentičnu dalmatinsku atmosferu, obilježenu kamenim ulicama, tihim trgovima i sporijim ritmom života. No, poseban doživljaj uslijedio je na najvišoj točki otoka, brdu Hum, koje se uzdiže na 587 metara nadmorske visine.

Iako je riječ o otoku, vremenski uvjeti na vrhu iznenadili su. Naime, temperatura se spustila na svega šest stupnjeva, što potvrđuje kako ni more nije jamstvo topline.

Zalazak sunca s Huma pružio je prizor vrijedan pažnje. Sunce je zašlo desno od otoka Svetac (Sv. Andrija), dok su posljednje zrake obasjale obrise talijanske obale, odnosno Apenina, vidljivih u daljini.

S vrha se ujedno pruža široka panorama Komiže, koja u večernjim satima dobiva dodatnu vizualnu dimenziju.

Dan je zaključen povratkom prema gradu i pogledom na višku luku, koja noću, pod svjetlima, odiše mirnom i prepoznatljivom otočkom atmosferom.

