Ovo je brzina pri kojoj vozači najčešće dobivaju kazne

Vozači su pozvani da pažljivo prate svoju brzinu jer bi mogli nesvjesno kršiti ograničenje. Stručnjaci iz prodavača autodijelova Ovoko upozorili su da bi vozači mogli dobiti kaznu i kad im se čini da voze razumnom brzinom.

Menadžer za izvrsnost dobavljača Kazimieras Urbonas rekao je: “Postoji jedna specifična brzina koja izaziva više kazni za prebrzu vožnju u Ujedinjenom Kraljevstvu nego bilo koja druga, prenosi Express.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Nešto što većina ljudi ne očekuje, i događa se na cestama na kojima se vozači osjećaju potpuno sigurno i pod kontrolom." Grupa je otkrila da je najčešća brzina pri kojoj ljudi dobiju kaznu vožnja 58 km/h u zoni od 48 km.

"Pravilo" 10% + 3,2 km

Razlog je taj što većina policijskih snaga primjenjuje neformalnu smjernicu prema kojoj ćete kaznu dobiti tek ako vozite iznad ograničenja za 10 posto plus dodatnih 3,2 km.

Dakle, ako se vozite zonom od 48 km/h, točka na kojoj biste dobili kaznu počinje od oko 56 km/h, jer je ograničenje 48 km/h plus 4,8 km/h (10 posto ograničenja) uz dodatnih 3,2 km/h, što daje 56 km/h. No kazne se često izdaju već pri 58 km, prenosi N1.

Zašto je lako nehotice prijeći prag

Ali čak i ako to znate, mogli biste nenamjerno voziti brže od 56 km/h iako mislite da ne vozite. G. Urbonas kaže: “Kvaka je u tome što vaš brzinomjer nije uvijek savršeno točan, a mnogi vozači dodaju još malo, misleći da su i dalje sigurni.”

Nizbrdice i kamere na dnu

Još jedan problem: kad se spuštate nizbrdo, gravitacija će prirodno povećavati brzinu, a kamera bi mogla biti postavljena na dnu uspona.

Gdje se najčešće "pada" na 58 km

Neke zone od 48 km/h bilježe puno više prekršaja na 58 km/h od drugih. Na prvom mjestu su školske zone, osobito u vrijeme dovoza i odvoza djece, kada roditelji traže mjesto za parkiranje umjesto da razmišljaju o brzini.

Policija ponekad strože provodi pravila u školskim zonama kako bi zaštitila sigurnost djece. G. Urbonas dodaje: "Središta gradova sa širokim glavnim cestama još su jedna velika ‘vruća točka’. Te ulice često su projektirane kad je promet bio drukčiji, pa se čini kao da bi smjele imati viša ograničenja nego što zapravo imaju."

Ulazak u naselja s ruralnih cesta

Vozače često iznenade i ruralne ceste pri ulasku u selo. Ograničenje se iznenada može spustiti s nacionalnog ograničenja od 97 km/h na 48 km/h, a znakove lako možete propustiti.

Zašto je 58 km/h "siva zona" za kazne

G. Urbonas objašnjava zašto se ljudi tako često "ulove" na 58 km/h: "Ono što ovu brzinu čini tako opasnom s aspekta kazne jest to što se nalazi upravo u onoj sivoj zoni u kojoj se vozači osjećaju uvjereno da voze sigurno, a zapravo su iznad praga za provođenje propisa."