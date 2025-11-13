Ovo je 10 najpopularnijih imena za dječake u Hrvatskoj

Ministarstvo uprave je početkom studenog podijelilo podatke o broju rođene djece u prva tri mjeseca aktualne 2025. godine. Prema podacima, od 1. siječnja do 31. ožujka u Republici Hrvatskoj je rođeno 7.683 djece, od čega 3.979 dječaka. prenosi Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

10. Šimun

U prva tri mjeseca 2025. godine je 79 beba dobilo ime Šimun. Ime Šimun potječe iz hebrejskog jezika, od riječi Shimon, što znači "onaj koji sluša" ili "onaj koji čuje". Šimun simbolizira mudrost, razumijevanje i duhovnu osjetljivost. Osobe koje nose ovo ime često su strpljive, promišljene i osjećajne, s izraženom sposobnošću da razumiju druge.

9. Roko

Deveto najpopularnije ime koje su roditelji birali bilo je Roko, a dobilo ga je 80 dječaka. Ovo ime ima latinsko podrijetlo i dolazi od imena Rochus. Ime simbolizira zaštitu, iscjeljenje i snagu duha. Dječaci s ovim imenom često se opisuju kao hrabri, odani i iskreni, s izraženom željom da pomažu drugima.

8. Ivan

Ime Ivan jedno je od najpopularnijih imena uopće, a u od siječnja do ožujka dobilo ga je 85 dječaka. Potječe iz hebrejskog Yohanan, što znači "Bog je milostiv". Ime nosi značenje dobrote, suosjećanja i vjere. Ivan je tradicionalno ime koje se povezuje s mudrošću, skromnošću i čistoćom duha. Osobe koje nose ovo ime često su mirne, empatične i odane, s dubokim osjećajem za moralne vrijednosti.

7. Petar

U prva tri mjeseca 2025. samo je jedan dječak više dobio ime Petar u odnosnu na Ivana. Ovo ime ima grčko porijeklo i dolazi od riječi petros, što znači "kamen" ili "stijena". Osobe s ovim imenom često se doživljavaju kao pouzdane, hrabre i zaštitnički nastrojene, s čvrstim uvjerenjima i jakim karakterom.

6. Mateo

Šesto najpopularnije ime početkom 2025. godine bilo je Mateo, a odabrali su ga roditelji 92 dječaka. Ime Mateo dolazi iz hebrejskog jezika, a znači "dar Božji". To je oblik imena Matej, koji je bio jedan od dvanaestorice apostola.

Ime simbolizira blagost, mir i duhovnost. Osobe koje nose ime Mateo obično su brižne, osjećajne i odane, ali i mudre i promišljene. Imaju izražen osjećaj odgovornosti i snažnu unutarnju snagu.

5. Niko

U prva tri mjeseca ove godine su 94 dječaka dobila ime Niko. Ono ima grčko podrijetlo i potječe od riječi nike, što znači "pobjeda". Često se tumači kao "pobjednik" ili "onaj koji pobjeđuje". Ime odražava hrabrost, odlučnost i pozitivnu energiju. Dječaci s ovim imenom često se ističu samopouzdanjem, vedrim duhom i upornošću, a njihova prisutnost unosi živost i snagu u okolinu.

4. Toma

Roditelji su od 1. siječnja do 31. ožujka ime Toma birali 105 puta. Ime Toma potječe iz aramejskog jezika, od riječi teoma, što znači "blizanac". Ovo ime se često povezuje s osobama koje duboko promišljaju, traže smisao i ne prihvaćaju stvari površno. Toma je ime koje nosi simboliku znatiželje, mudrosti i intelektualne dubine.

3. Jakov

Ime Jakov također dolazi iz hebrejskog jezika, od riječi Ya’aqov, što znači "onaj koji slijedi" ili "onaj koji štiti". U prva tri mjeseca ove godine roditelji su ga birali 109 puta. Jakov simbolizira čvrstinu, domišljatost i duhovnu snagu. Osobe s ovim imenom obično su mirne, uporne i mudre, s osjećajem za obitelj i tradiciju.

2. David

Drugo najpopularnije ime bilo je David, a roditelji su ga birali 112 puta. Ove ime ima hebrejsko podrijetlo i znači "voljeni" ili "drag". Ime simbolizira snagu, odlučnost i vjeru, ali i emotivnu dubinu i osjećajnost. Dječaci koji nose ovo ime često se opisuju kao prirodni vođe, karizmatični i puni energije, s toplim srcem i izraženim smislom za pravdu.

1. Luka

Najpopularnije ime u prva tri mjeseca 2025. godine bilo je Luka, a dobila su ga 143 dječaka. Potječe iz latinskog jezika, od imena Lucas ili Lucanus, koje se povezuje s riječju lux, što znači "svjetlost". U simboličnom smislu, Luka označava osobu koja donosi jasnoću, toplinu i razumijevanje. Osobe koje nose ovo ime često se doživljavaju kao smirene, mudre i empatične, s razvijenim osjećajem za druge.