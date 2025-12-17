Ovo cvijeće ima jedno nevjerojatno svojstvo, a njegov jak miris eteričnog ulja odvraća lisne uši, bijele mušice, komarce i mrave

Postoji li netko na ovom svijetu da nije čuo za to cvijeće?! Svoje latinsko ime „Tagetes“ ovaj je rod dobio prema etrurskom proroku Tagesu. Tages je u rimskoj (točnije etruščanskoj) mitologiji bio dječak-prorok koji je, prema predaji, iskrsnuo iz izorane brazde zemlje u Etruriji i naučio ljude haruspiciju – umijeću proricanja iz utrobe žrtvovanih životinja. Rimljani su ga smatrali utemeljiteljem etrurske vjerske i proročanske tradicije.

Turci su kadifama dali ime prema tkanini na koju ih njihove latice podsjećaju. Sve to skupa možda i nije toliko zanimljivo, ali je meni veoma zanimljivo kako vrtlari različito gledaju na tu našu (svilu i) kadifu od biljke. Imamo dva tipa vrtlara, ilitiga cvjetoljubaca:

Zaštitnica vrta

Prvi tip, uglavnom redom mi organski, potager ili permakulturni vrtlari, kako tko u kojoj mjeri, kadifu vidimo kao biljku zaštitnicu vrta ili biljku koja je mamac za puževe. Oglođu je, kako mi to lipo kažemo, „do kosti“, naravno, kad ih nitko ne gleda, u noćnim satima, a znaju bit’ u tolikom zanosu od „glođanja“, da čak osvanu na tim „kostima“. Pa ne znam bih li se smijala ili plakala nad kadifama koje više nemaju lišća, ali su pune visećih crnih „plodova“, tj. puževa. Cvjetove kod mene ne jedu, valjda misle da će me time oraspoložit. Svakako, kad jednom posijete ili posadite kadifu, imate je ne samo za sebe, nego za cijelu županiju. Prva i jedina kadifa, starinska, baršunasta, u moj je vrt došla ravno iz Botaničkog vrta na Marjanu. I volim je, kao što se vole prave prijateljice, i ako se ne viđamo, neko vrijeme, ne primjećujemo, pa i ako ponekad i raziđemo, ali je čuvanje leđa nesporno i trajno!

"Super da je kadifa zaštitnica"

E sad, ovaj drugi tip ljudi, vrtlara, gleda na kadife, kao što neke gospođe koje kupuju samo brendiranu robu, gledaju na onu iz čuvenih „sve po osam“ trgovina. Majkemimile, preznoje se kad im kadifu spomeneš… pa krenu najprije onako fino izokola, da me ne uvrijede. Njihova najčešća pitanja možemo svesti na ova tri:

a) Super da je kadifa zaštitnica, ima li još koja takva biljka…

b) Ima li neka zaštitnica da je malo robusnija od kadife, znaš da sam esteta, ne volim sitniš…

c) Ima li neka zaštitnica da je malo sitnija od kadife, prevelika mi je…

Uglavnom, zabavno je biti vrtlar, virujte vi meni!

Nevjerojatno svojstvo

A ako niste znali, kadife imaju jedno nevjerojatno svojstvo. Naime, ne smeta im ako ih presadite u totalno rascvjetanom stanju; nastave rasti kao da se ništa nije dogodilo. Možda je i ta činjenica pokazatelj koliko su kadife posebne, a ova moja starinska, ne znam je li Tagetes erecta ili neka slična, svejedno, posebna je i po tome što:

1) njezino korijenje luči tvari koje suzbijaju populacije nematoda u vrtu… provjereno više puta u mome vrtu.

2) jak miris njezina eteričnog ulja odvraća lisne uši, bijele mušice, komarce i mrave

3) cvjetovima bogatim nektarom privlače oprašivače, pčele i leptire

4) privlače i predatore štetnika, poput bubamara i osolikih muha, koje jedu uši i druge male insekte.

Iskreno, kadifa radi toliko posla da mi dođe da joj otvorim radni staž. Toliko koristi, a ni euro ne traži. Moja kadifa i ja, volonterke od formata.

Eto, nadam se da su svi spomenuti razlozi dovoljni da mala kadifa iz statusa „no name“ prijeđe u vrlo traženi vrtni i vrtlarski brend.