Ovo će obradovati Thompsonove fanove: Objavljeni novi datumi turneje, dodatni koncert u Dalmaciji

Zbog iznimno velike zainteresiranosti obožavatelja i rasprodanih termina u rekordnom roku, pjevač Marko Perković Thompson najavio je nastavak prodaje ulaznica za dodatne koncerte svoje dvoranske turneje.
Ulaznice će biti dostupne u ponedjeljak, 10. studenog 2025. godine točno u 12:00 sati, isključivo putem sustava Entrio.
Organizatori pozivaju sve obožavatelje koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto na dosadašnjim koncertima da budu spremni na vrijeme, jer je interes iznimno velik, a broj ulaznica ograničen.
Novi datumi turneje
- Osijek – 22. studenog 2025., Dvorana Gradski vrt
- Varaždin – 8. prosinca 2025., Sportska dvorana
- Zadar – 13. prosinca 2025., Dvorana Krešimira Ćosića
Za Zagreb, organizatori su potvrdili da su u tijeku dogovori o dodatnom terminu.
„O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina od strane Grada Zagreba pravovremeno ćemo obavijestiti javnost“, stoji u priopćenju.
Thompsonova turneja izazvala je veliki interes diljem Hrvatske, a karte su za dosadašnje koncerte planule u rekordnom roku.
„Vidimo se na koncertima!“ poručuju organizatori i sam glazbenik, zahvaljujući publici na vjernosti i podršci.