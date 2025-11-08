Ovo će obradovati Thompsonove fanove: Objavljeni novi datumi turneje, dodatni koncert u Dalmaciji

Zbog iznimno velike zainteresiranosti obožavatelja i rasprodanih termina u rekordnom roku, pjevač Marko Perković Thompson najavio je nastavak prodaje ulaznica za dodatne koncerte svoje dvoranske turneje.

Ulaznice će biti dostupne u ponedjeljak, 10. studenog 2025. godine točno u 12:00 sati, isključivo putem sustava Entrio.

Organizatori pozivaju sve obožavatelje koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto na dosadašnjim koncertima da budu spremni na vrijeme, jer je interes iznimno velik, a broj ulaznica ograničen.

Novi datumi turneje

Osijek – 22. studenog 2025., Dvorana Gradski vrt

– 22. studenog 2025., Dvorana Gradski vrt Varaždin – 8. prosinca 2025., Sportska dvorana

– 8. prosinca 2025., Sportska dvorana Zadar – 13. prosinca 2025., Dvorana Krešimira Ćosića

Za Zagreb, organizatori su potvrdili da su u tijeku dogovori o dodatnom terminu.

„O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina od strane Grada Zagreba pravovremeno ćemo obavijestiti javnost“, stoji u priopćenju.

Thompsonova turneja izazvala je veliki interes diljem Hrvatske, a karte su za dosadašnje koncerte planule u rekordnom roku.



„Vidimo se na koncertima!“ poručuju organizatori i sam glazbenik, zahvaljujući publici na vjernosti i podršci.