Ovo će obradovati mnoge: Do Italije uskoro katamaranom za samo četiri sata. Za ostale tu je trajekt Dalmacija

Prve karte za novu sezonsku katamaransku liniju Zadar – Ancona već su puštene u prodaju, a inauguralna plovidba zakazana je za 13. lipnja. Liniju će održavati katamaran Jelena, a planirano trajanje putovanja iznosi oko četiri sata.

Cijena karte za odrasle iznosi 100 eura, djeca u dobi od 3 do 12 godina plaćaju 50 eura, dok je za najmlađe, od 0 do 3 godine, cijena 15 eura. U Jadroliniji ističu kako će linija imati do pet polazaka tjedno, čime se cilja na turiste, izletnike, ali i putnike koji žele brz i udoban prijelaz između Hrvatske i Italije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Povratak trajektne linije Split – Bari

Uz katamaransku novost iz Zadra, ovo ljeto donosi i povratak trajektne linije Split – Bari. Time se Split ponovno pozicionira kao snažno međunarodno pomorsko čvorište. Jadrolinija ovom linijom dodatno širi svoju ponudu, a u planu je i jačanje veza prema južnom Jadranu, uključujući i liniju Dubrovnik – Bari.

U splitskoj trajektnoj luci nova godina započela je mirno, ali s velikim infrastrukturnim ambicijama. Proširenje gata svetog Petra ušlo je u realizaciju, a novi međunarodni putnički terminal trebao bi biti završen do početka turističke sezone. Sve to dio je šireg plana prilagodbe sve većem broju putnika i brodova.

Rekordi u prometu i jače linije prema otocima

Iza Jadrolinije je snažna godina u kojoj je prevezeno više od 12 milijuna putnika i oko 3,5 milijuna vozila. Posebno se ističe nova organizacija prometa prema otoku Braču, koji je od početka godine povezan s kopnom s najmanje 12 trajektnih linija dnevno, bez prelaska na zimski plovidbeni red.

Cijene karata nešto su više nego lani, no iz Jadrolinije poručuju kako tijekom ljetnih mjeseci neće dodatno rasti, što je ranijih godina bila uobičajena praksa. Za otočane i dalje vrijede povlaštene tarife, a na Braču su cijene stabilne tijekom cijele godine.

Trajekt “Dalmacija” kao ogledalo nove kvalitete

Na međunarodnoj liniji Split – Ancona plovi trajekt Dalmacija, brod koji se često navodi kao primjer standarda kojem Jadrolinija teži. Riječ je o brodu s sedam etaža, potpuno obnovljenom 2014. godine, u što je tadašnji vlasnik uložio više od 36 milijuna eura.

Kapacitet od 830 putnika i 350 vozila svrstava ga među najveće brodove flote. Posebna pažnja posvećena je sadržajima za obitelji s djecom, uključujući igraonice i prostore za tinejdžere, dok je jedan od najhvaljenijih dijelova broda cocktail bar na najvišoj palubi, s pogledom na otvoreno more.

Prema zelenijoj i modernijoj floti

U Jadroliniji najavljuju da se međunarodne linije i modernizacija flote uklapaju u dugoročnu strategiju razvoja, koja uključuje i iskorake prema zelenoj tranziciji, većoj energetskoj učinkovitosti te još snažnijoj orijentaciji na potrebe putnika.

Ako se najavljeni planovi ostvare, 2026. godina mogla bi donijeti nove rekorde u prometu, a hrvatske luke – osobito Split i Zadar – dodatno učvrstiti svoju ulogu ključnih točaka pomorskog prometa na Jadranu.