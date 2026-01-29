Ovo će obradovati buduće studente: Split dobiva dugo očekivani fakultet, evo tko je privremena dekanica

Senat Sveučilišta u Splitu je na današnjoj je redovnoj sjednici donio odluku o osnivanju znanstveno-nastavne sastavnice sveučilišta pod nazivom Fakultet dentalne medicine bez pravne osobnosti. Za privremenu dekanicu Fakulteta dentalne medicine bez pravne osobnosti imenovana je se Marija Roguljić.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju, fakultet bez pravne osobnosti izvodi studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednom polju ili interdisciplinarnom znanstvenom području. Inače, na Sveučilištu u Splitu studira oko 20.000 studenata, na 11 fakulteta, jednoj umjetničkoj akademiji, četiri sveučilišna odjela te četiri sveučilišna studija, pa će im ovo biti 12. fakultet.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Studij dentalne medicine u Splitu, podsjetimo, trenutačno se izvodi na splitskom Medicinskom fakultetu i jedan je od četiriju integriranih prijediplomskih i diplomskih studija tog fakulteta, uz studij medicine, medicine na engleskom jeziku i farmacije. Dentalna medicina u Splitu protekle je godine bio jedan od poželjnijih studija među maturantima. Prije prijemnog ispita, u travnju 2025. za njega je konkuriralo 352 maturanata, a mjesta je bilo za njih 30 pa su, očekivano, sva mjesta popunjena u ljetnom roku.

Natječaj za upise u 2026. godini na Sveučilištu u Splitu još uvijek nije objavljen, time niti uvjeti upisa, a maturanti će studije moći prijavljivati od 1. veljače. Spomenimo da je lani uvjet za upis dentalne medicine u Splitu bilo polaganje Hrvatskog, Matematike i stranog jezika na A razini državne mature, te polaganje Fizike, Kemije i Biologije na maturi.

Bodovao se za upis i prosjek ocjena te prijemni u obliku provjere psihomotoričkih vještina (manualne spretnosti). Maturanti koji su lani željeli upisati dentalnu medicinu u Splitu mogli su to samo ako su u srednjoj školi imali predmete Biologija, Fizika, Kemija i Latinski tijekom najmanje dvije godine.