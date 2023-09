OVO ĆE DALMATINCIMA PUNO ZNAČITI Uručeni novi ugovori u Splitsko-dalmatinskoj županiji: Dodijeljene su potpore za izgradnju fotonaponskih elektrana i dizalica topline

Svečano je danas bilo u zgradi Splitsko-dalmatinske županije gdje su korisnicima Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije uručeni ugovori.

"Danas imamo zadovoljstvo potpisivati ugovore s krajnjim korisnicima i dobitnicima javnog poziva za gradnju fotonaponskih elektrana i dizalica topline. Veseli nas u Županiji što ove godine imamo čak 48 prijava više nego prošle godine. To nam ukazuje na osvješćenje građana za potrebu ugradnje fotonaponskih elektrana i dizalica topline, samim time osiguravanje energetske neovisnosti, ali i zaštitu okoliša na području u kojem ljudi žive", kazao je ovom prigodom župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

Interes za ovakve javne pozive je iz godine u godinu sve veći.

"Ove godine je 149 korisnika popisalo ugovore za fotonaponske elektrane i 37 korisnika za dizalice topline. Moram spomenuti da temeljem javnog poziva, oni koji se odluče na ugradnju fotonaponske elektrane do 5 kilovata, dobivat će potporu županije od 1000 eura, oni do 8 kilovata dobit će potporu od 1.500 eura, a oni do 10 kilovata dobit će potporu od 2 tisuće eura", kazao je župan Boban te pojasnio da su se korisnici ovih potpora mogli javiti za obje mjere.

"Velika većina njih koji su se javili za ugradnju dizalice topline, su se javili i za gradnju fotonaponske elektrane. Time korisnik može dobiti do 4.500 eura", kaže Boban te pojašnjava da će ovih dana Fond za zaštitu okoliša raspisati sličan javni poziv. Korisnici koji su danas potpisali ugovore, mogu se javiti i na taj javni poziv.

Župan Boban istakao je i da se 12 lokalnih zajednica javilo za ugradnju energetski učinkovite javne rasvjete te će dobiti ukupno 56 tisuća eura.

Brojke iz godine u godinu rastu, a najveći broj potpora ide na na područje Dalmatinske zagore.