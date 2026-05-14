Ovo bi mogao biti znak koji će razveseliti hrvatske fanove Eurovizije: Stigle nove prognoze kladionica

Prema najnovijim prognozama vodećih svjetskih kladionica, favorit za pobjedu na Euroviziji 2026. godine je Finska. Na drugom mjestu nalazi se Grčka, dok treću poziciju zauzima Danska.

U samom vrhu favorita nalaze se i Australija, Izrael te Francuska, dok su među prvih deset još Rumunjska, Italija, Malta i Ukrajina.

Hrvatska se prema trenutnim procjenama nalazi na 11. mjestu ljestvice favorita, dok su Švedska, Moldavija, Bugarska i Češka također među zemljama koje kladionice visoko rangiraju.

Podsjetimo, Hrvatska je u finalu Eurosonga! Naše predstavnice, grupa Lelek oduševile su sjajnim nastupom. S pjesmom Andromeda nastupile su treće te su među deset izvođača koji su izborili nastup u finalu u subotu.

Ove prognoze temelje se na analizama i koeficijentima više međunarodnih kladionica, a situacija se može značajno promijeniti kako se približava samo natjecanje.