Ovo bi mogao biti znak koji će razveseliti hrvatske fanove Eurovizije: Stigle nove prognoze kladionica

Hrvatska se nalazi u poziciji koja bi mogla značiti puno više nego što se čini

Prema najnovijim prognozama vodećih svjetskih kladionica, favorit za pobjedu na Euroviziji 2026. godine je Finska. Na drugom mjestu nalazi se Grčka, dok treću poziciju zauzima Danska.

U samom vrhu favorita nalaze se i Australija, Izrael te Francuska, dok su među prvih deset još Rumunjska, Italija, Malta i Ukrajina.

Hrvatska se prema trenutnim procjenama nalazi na 11. mjestu ljestvice favorita, dok su Švedska, Moldavija, Bugarska i Češka također među zemljama koje kladionice visoko rangiraju.

Podsjetimo, Hrvatska je u finalu Eurosonga! Naše predstavnice, grupa Lelek oduševile su sjajnim nastupom. S pjesmom Andromeda nastupile su treće te su među deset izvođača koji su izborili nastup u finalu u subotu.

Ove prognoze temelje se na analizama i koeficijentima više međunarodnih kladionica, a situacija se može značajno promijeniti kako se približava samo natjecanje.

