Gorući problem Hrvatske: Rastuća potražnja za skrbi za starije, tisuće bez mjesta u domovima

Nedostatak kapaciteta u skrbi za starije ozbiljan je problem s kojim se obitelji suočavaju svakodnevno.

Trenutačno je na raspolaganju oko 32.000 mjesta u domovima za starije, na listama čekanja nalazi se nestvarnih gotovo 20.000 građana. Uz to, demografski trendovi dodatno povećavaju pritisak na sustav s više od 23 posto stanovništva starijeg od 65 godina, a očekuje se daljnji rast potražnje za organiziranom skrbi u nadolazećim godinama, i to čak između 20 i 20 posto. I EU komisija je u svojim projekcijama do 2050.godine predvidjela da će najveća potreba i rast biti u segmentu health care industrije za starije osobe.

U ovakvoj situaciji, privatna ulaganja u sektor skrbi su jedina ozbiljna opcija rješavanja problema. Jedan od vrlo konkretnih primjera ulaganja je Uglešić Health & Care Centar smješten u Dugopolju, nadomak Splita. To je prvi hrvatski integrirani zdravstveno - socijalni centar koji spaja sve što je do sada bilo odvojeno: bolničku medicinsku stručnost, rehabilitacijsku infrastrukturu i vrhunski smještaj za starije, sve pod jednim krovom.

Ova ozbiljna priča od 20 milijuna eura predstavlja jednu od najvećih privatnih zdravstvenih investicija u povijesti Hrvatske.

„Naš cilj je ponuditi rješenje koje omogućuje sigurnu i kontinuiranu skrb za starije osobe“, ističe bračni par Uglešić, koji stoje iza ovog projekta.

Pri razradi projekta mislilo se na sve: dok većina domova za starije raspolaže povremenim liječničkim posjetima, ovdje je stručna skrb ugrađena u svaki dan. Liječnik opće prakse, neurolog, psiholog, psihijatar te anesteziolog svakodnevno posjećuju korisnike. Uz njih, tjedne posjete će biti od strane specijalista različitih medicinskih struka – od kardiologa i ortopeda do fizijatra i internista – razina medicinske pokrivenosti kakvu je do sada bilo moguće naći jedino u bolnici. No ovaj je centar više od medicinske skrbi. Osnivači od samoga početka inzistiraju na egidi da stanari žive – ne samo prebivaju. Stoga je osmišljen cijeli niz aktivnosti i programa od šetališta do dvorane za vježbanje kako bi starost u Centru bila početak novog, ispunjenog poglavlja.

Uz sve navedeno, pri završetku razvoja je AI sustav za praćenje zdravstvenog stanja koji obitelji dostavlja personalizirana dnevna i tjedna izvješća.

Ovakvih projekata u Europi nema puno, posebno ne u jugoistočnoj Europi. Najsličniji modeli postoje uglavnom u UK, Španjolskoj, Belgiji i dijelovima Nizozemske.

Realizacija projekta predstavlja budućnost skrbi za starije. Službeno otvorenje je 1. rujna, predbilježbe za smještaj su u tijeku, a više informacija se nalazi na službenoj web stranici Centra www.uglesichealthandcare.hr