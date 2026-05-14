Kaos, dim i spašavanje iz vozila: Ovako su vatrogasci i budući policajci pokazali spremnost za krizne situacije

Jučer, 13. svibnja 2026. godine, u Kuparima su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci, ispred Smještajno-obučnog centra „Mladost“, održali opsežnu zajedničku vatrogasnu vježbu u suradnji s polaznicima Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka Policijske škole „Josip Jović“.

Višesatna vježba organizirana je s ciljem simulacije stvarnih situacija s kojima se žurne službe susreću na terenu, provjere operativne spremnosti te unaprjeđenja koordinacije između policije i vatrogasnih postrojbi.

Tijekom vježbe provedeno je više segmenata intervencija, među kojima su:

- gašenje požara na otvorenom prostoru, pri čemu je demonstriran rad s vatrogasnom opremom, uspostava hidrantske mreže te pravilno korištenje vatrogasnih cijevi i mlaznica

- početno gašenje zapaljivih tekućina, tijekom kojeg su polaznici obučnog centra prošli praktičnu obuku rukovanja prijenosnim aparatima za gašenje požara

- tehnička intervencija u prometu kroz simulaciju prometne nesreće i spašavanje unesrećenih osoba iz vozila

- osiguranje mjesta događaja i logistička potpora, gdje su polaznici škole sudjelovali u regulaciji pristupa lokaciji i osiguravanju prostora radi nesmetanog rada vatrogasaca.

Ova vježba predstavlja važan korak u podizanju razine sigurnosti i spremnosti budućih policijskih službenika za postupanje u kriznim situacijama. Suradnja profesionalnih vatrogasaca i polaznika Policijske škole još je jednom potvrdila važnost zajedničke obuke žurnih službi za učinkovito djelovanje na području Dubrovačko-neretvanske županije.