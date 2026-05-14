Prošao kroz crveno kroz Kaštela, napuhao skoro 2 promila pa ipak pušten na slobodu

Jučer, 13. svibnja 2026. godine, oko ponoći, policijski službenici Policijske postaje Kaštela u Kaštel Starom uočili su vozača koji je osobnim vozilom prošao kroz crveno svjetlo, odnosno nastavio kretanje iako je za njegov smjer na semaforu bilo uključeno crveno svjetlo.

Policijski službenici zaustavili su vozilo te utvrdili da njime upravlja 48-godišnji muškarac u alkoholiziranom stanju. Alkotestiranjem je utvrđena koncentracija alkohola od 1,83 g/kg.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vozač je doveden u policijsku postaju gdje je zadržan do otrježnjenja, nakon čega je u žurnom postupku priveden na sud.

Policija je predložila da mu se, zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o prekršajnoj odgovornosti bit će naknadno donesena.