Politički potres u Europi: Zbog dronova iz Ukrajine pala vlada

Latvijska premijerka Evika Siliņa najavila je da će danas podnijeti ostavku, nakon što je incident s ukrajinskim dronovima uzdrmao njezinu vladu.

"Podnosim ostavku, ali ne odustajem"

„Podnosim ostavku, ali ne odustajem”, rekla je Siliņa u televizijskom obraćanju javnosti. Ta političarka desnog centra odstupit će samo nekoliko mjeseci prije redovnih parlamentarnih izbora planiranih za listopad, piše Reuters. Latvijski predsjednik Edgars Rinkēvičs, prema ustavu zadužen za imenovanje mandatara vlade, u petak će se sastati s predstavnicima svih parlamentarnih stranaka.

Ostali bez većine u parlamentu

Siliņa i njezina stranka Novo jedinstvo su dan ranije ostali bez vladajuće većine u parlamentu, nakon što je ljevičarska stranka Progresivni objavila da povlači svoju potporu vladi.

Ta odluka uslijedila je nakon što je tijekom vikenda smijenjen ministar obrane iz njihovih redova Andris Sprūds zbog postupanja u incidentima s ukrajinskim bespilotnim letjelicama koje su, skrenuvši s rute, ušle u latvijski zračni prostor iz smjera Rusije.

Pala dva ukrajinska drona, jedan izazvao požar

Dva ukrajinska drona pala su u Latviji prošli četvrtak. Nitko nije ozlijeđen, no jedan od njih je uzrokovao kratak požar u skladištu nafte, prenosi Euronews.

Stanovnici su kritizirali vlasti jer su dobili upozorenja tek 60 minuta nakon incidenta, prenosi Index.