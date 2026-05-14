Splitska policija otkriva: Uhićen muškarac zbog sumnje na posjedovanje dječje pornografije

U sklopu kontinuirane međunarodne suradnje policije usmjerene na otkrivanje počinitelja kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju, policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjim državljaninom Njemačke.

Utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju iz članka 163. Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski službenici obavili su pretragu doma kojeg je osumnjičeni koristio, pri čemu su pronađeni i oduzeti laptopi i mobilni telefoni s pornografskim sadržajem.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 65-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.