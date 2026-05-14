Tjedan umjetnosti u Splitu: Festival UMAS donosi raznolik program

Festival UMAS i ove je godine zamišljen kao smotra umjetničkih i znanstvenih aktivnosti Umjetničke akademije, ali i kao mjesto susreta s vrsnim umjetnicima i stručnjacima iz drugih sredina, te prilika za otvaranje dijaloga sa zajednicom u kojoj Akademija djeluje.

Ovogodišnji Festival, koji će se održati od 18. do 22. svibnja, donosi bogat i raznolik program koji u reprezentativnim prostorima (prostori UMAS-a, Hrvatski dom, Podrumi Dioklecijanove palače, Gradsko kazalište lutaka) okuplja umjetnike, studente, nastavnike i zainteresiranu publiku kroz predavanja, radionice, koncerte, kazališne predstave i izložbe.

Festival otvara aktualne teme suvremene umjetnosti – od umjetne inteligencije i novih umjetničkih praksi do pitanja vidljivosti žena na umjetničkoj sceni i odnosa umjetnosti prema zajednici. Publiku očekuju i dva pažljivo oblikovana koncertna događaja, u kojima će se predstaviti nova generacija domaćih kompozitora i instrumentalista, kao i programi posvećeni glazbenoj i arhitektonskoj baštini.

Poseban dio Festivala čine radionice, među kojima se ističu kazališni workshop koji udružuje studente i profesore iz Zagreba i Splita, te kreativni dizajnerski laboratorij, dok će kazališne predstave i likovna izložba predstaviti nove autorske glasove i međugeneracijsku suradnju. Radionica o kazalištu bit će organizirana i za najmlađu publiku.

Festival UMAS i ove godine želi približiti umjetnost široj publici te otvoriti prostor susreta, razmjene ideja i kreativnog dijaloga. Umjetnost je nezaobilazan dio života zajednice i zalog njezina identiteta, a Festival UMAS u tjednu koji dolazi podsjećat će na tu činjenicu šarolikim i zanimljivim festivalskim programom.