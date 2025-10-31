Ovih pet automobila će sigurno izdržati više od 300.000 kilometara

U novom TikTok videu automehaničar Zach Trahan navodi pet automobila za koje jamči da mogu prijeći 320.000 kilometara, temeljem višegodišnjeg iskustva u radu s vozilima. Kako kaže, ti su modeli napravljeni da traju i neće vam isprazniti novčanik zbog stalnih popravaka, prenosi Best Life.

Honda Civic

"Možete doslovno odabrati bilo koju generaciju i bez problema ćete prijeći 320.000 kilometara – svaka je pouzdana kao i prethodna", kaže Trahan.

Od 2015. godine Honda Civic redovito ostvaruje ocjene 8,1 ili više prema U.S. News & World Reportu. Model Civic Type R za 2025. proglašen je najboljim malim automobilom i najboljim hatchbackom, s impresivnih 9,9 od 10 bodova.

"Model Type R jedan je od stupova segmenta sportskih kompaktnih vozila – izuzetno je zabavan za vožnju, ali i praktičan za svakodnevnu upotrebu, s udobnim i kvalitetnim interijerom", navodi se u izvješću.

Toyota Camry

"Svaka generacija Camryja pouzdana je", tvrdi Trahan. "Možete kupiti bilo koji model i prijeći 320.000 kilometara. Čak i uz lošije održavanje, mislim da bi to postigao – toliko su dobro napravljeni."

Prema Drive Directu, Toyota Camry zaslužuje pohvale za dugovječnost, sigurnost, niske troškove održavanja i vrhunsku kvalitetu izrade.

U drugom TikTok videu mehaničari iz radionice Auto Bahn (Logan, Utah) rekli su kako najduže traju upravo Honde i Toyote.

Automobilski stručnjak @AndysAutoAdvice dodaje da se modeli Camryja iz 2002. i 2006. godine još uvijek svakodnevno viđaju na cestama.

Lexus IS250 ili IS350

"Posjedovao sam jedan od ovih automobila i doslovno sam ga mučio – a nije se pokvario", kaže Trahan. "Imao je 420.000 kilometara."

Serija Lexus IS poznata je po izdržljivosti i luksuznom osjećaju vožnje.

Prema portalu Club Lexus:

Ako živite u blagoj klimi, najbolji je izbor IS350 RWD (stražnji pogon) s F Sport paketom – pruža najviše snage i performansi.

Ako ste u hladnijem području, bolja je opcija IS350 AWD, dok IS250 AWD nudi dobru stabilnost i luksuz ako vam brzina nije prioritet.

Za kupce s manjim budžetom preporučuje se IS250 RWD, koji zadržava odličnu kvalitetu interijera i reputaciju Lexus brenda.

Honda Accord

"Ovi automobili sigurno će prijeći 320.000 kilometara, baš kao i Civic", kaže Trahan.

Preferira starije modele, ali ističe da s bilo kojom generacijom ne možete pogriješiti.

Prema Car and Driveru, Honda Accord je pun pogodak – prostrana, praktična i bez ozbiljnih mana.

"Jednostavno rečeno – nema slabosti", navodi se u recenziji.

Model za 2025. opisuju kao "rijedak automobil koji je više od zbroja svojih dijelova – prava ikona".

Ford Crown Victoria

Da postoji popis automobila koji prelaze 500.000 kilometara, Trahan bi na prvo mjesto stavio Ford Crown Victoriju (proizvodila se između 1998. i 2011. godine).

"Nije najljepši automobil, ali ako tražite nešto što će trajati vječno – to je to", kaže. "Ti su automobili praktički neuništivi."

Zanimljivo, jedan YouTube influenser kupio je Crown Victoriju iz 2011. koja je služila kao njujorški taksi – već je imala više od 750.000 kilometara na satu, a još je bila u voznom stanju, prenosi Best Life.