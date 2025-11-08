Ovi uređaji ne smiju biti spojeni na produžni kabel

Umjesto da posluže kao privremeno rješenje, u mnogim domovima postanu stalni izvor napajanja za sve – od punjača do grijalica. I tu nastaje problem: nisu svi uređaji sigurni kada se priključe na produžni kabel. Neki mogu izazvati pregrijavanje, kratki spoj ili čak požar, prenosi N1.

Grijalice i kaloriferi

Ovo je najčešća i najopasnija pogreška. Grijalice troše veliku količinu struje i stvaraju toplinu koja brzo može pregrijati kabel. Ako se kabel previše zagrije, izolacija se može otopiti, a iskra je dovoljna da izazove požar. Grijalice treba uvijek uključivati izravno u zidnu utičnicu.

Klima-uređaji i uljne grijalice

Slično kao i klasične grijalice, ovi uređaji imaju visoku potrošnju električne energije. Produžni kabel često ne može izdržati takvo opterećenje.

Hladnjaci i zamrzivači

Ovi uređaji rade neprekidno, a kada kompresor krene s radom, dolazi do kratkotrajnog, ali snažnog skoka potrošnje. Produžni kabel to ne podnosi dobro, a dugotrajna uporaba može oštetiti motor ili električne instalacije.

Perilice rublja i posuđa

Tijekom rada, perilice stalno mijenjaju snagu, osobito kada zagrijavaju vodu. To znači promjene napona koje produžni kabel ne može sigurno "amortizirati“. Uključivanje perilice u produžni kabel povećava rizik od pregrijavanja.

Mikrovalna pećnica i toster

Iako izgledaju bezazleno, ovi mali uređaji troše veliku količinu struje dok rade.

Pegla

Pegla kombinira toplinu i visoku potrošnju električne energije. Kada se uključi u produžni kabel, osobito slabije kvalitete, postoji rizik od pregrijavanja spojeva – posebno ako kabel nije potpuno odmotan.

Punjači za laptop i mobitel

Punjači sami po sebi ne troše mnogo, ali problem nastaje kada se više njih spoji na jedan produžni kabel zajedno s drugim uređajima. To preopterećuje sustav i može oštetiti i punjač i uređaj.