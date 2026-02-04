Ovi trikovi smanjuju potrošnju goriva, isprobajte ih odmah

Sami možete utjecati na potrošnju goriva i to značajno. Više puta smo pisali o ekonomičnoj vožnji, a sad ćemo objaviti i preporuke njemačke stručne organizacije TÜV, javlja HAK revija.

Pogotovo ako vozite automobil s ručnim mjenjačem možete ozbiljno utjecati na potrošnju goriva. Rano mijenjajte u višu brzinu prilikom ubrzanja, kasnije u nižu prilikom usporavanja. Idealno bi bilo mijenjati u nižu brzinu pri oko 1000 okretaja u minuti – neposredno prije nego što motor počne trzati. Općenito, idealan raspon okretaja motora je između 1500 i 2500 okretaja u minuti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Potrošnja goriva i opterećenje motora su najniži u ovom rasponu. Usput, motor je pri tim brzinama tiši nego pri drugima. Stoga možete voziti i po sluhu

Prilikom kretanja, papučica gasa treba biti pritisnuta do otprilike dvije trećine hoda. Nakon ubrzanja, održavanje konstantne brzine pomaže u uštedi goriva. Kao opće pravilo, TÜV preporučuje vožnju brzinom od 70 do 80 posto maksimalne brzine vozila, ali ne većom od 130 km/h.

Za optimalno korištenje kinetičke energije, preporučuje se umjereno kočenje i skidanje noge s papučice gasa znatno prije zaustavljanja, ako na to možete utjecati, naravno. Na primjer, ispred semafora na kojem je uključeno crveno svjetlo.

Na dugim dionicama autocesta i ravnih cesta, tempomat može pomoći u održavanju konstantne brzine i time uštedjeti gorivo. Međutim, u nekim situacijama preporučljivo je ne koristiti tempomat: u gustom prometu on je od male koristi bez adaptivne funkcije. Dodatna težina značajno povećava potrošnju goriva. Dodatnih 50 kilograma prtljage može dovesti do povećanja do 0,3 litre na 100 kilometara. Razmislite i o tome.