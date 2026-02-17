Ovi europski gradovi omiljeni su među hrvatskim turistima, ali su i najgori za odmor

Europski indeks kvalitete sna za ovu godinu usporedio je uvjete u 25 gradova kako bi utvrdio gdje se turisti tijekom boravka mogu najbolje odmoriti, prenosi N1.

Indeks je analizirao podatke o okolišu i životnim navikama koje utječu na noćni odmor, uključujući buku, svjetlosno zagađenje, kvalitetu zraka, stopu pušenja, konzumaciju alkohola te prosječno trajanje sna stanovnika i posjetitelja. Svaki je čimbenik ocjenjivan sustavom kaznenih bodova, pri čemu niži ukupni rezultat znači bolje uvjete za spavanje.

Intenzivan noćni život i brojni turisti

Na samom dnu ljestvice nalazi se Prag, a iza njega slijede Varšava i Barcelona. Te gradove obilježavaju dugotrajna noćna buka, četvrti s kasnim noćnim aktivnostima i gust promet. Prag je posebno loše ocijenjen zbog visoke konzumacije alkohola, velike stope pušenja i znatno više razine buke u usporedbi s drugim gradovima.

Barcelona, treći najlošije ocijenjeni grad za spavanje, zabilježila je najvišu razinu buke među svih 25 analiziranih gradova, što se povezuje s velikim brojem turista, intenzivnim noćnim životom i gusto naseljenim stambenim četvrtima.

S druge strane, Zürich je proglašen najboljim europskim gradom za spavanje, a iza njega slijede Amsterdam i Stockholm. Ti su gradovi ostvarili dobre rezultate zahvaljujući nižim razinama buke i boljoj organizaciji noćnih aktivnosti.

Dok se Zürich ističe niskim svjetlosnim zagađenjem i umjerenom kvalitetom zraka, Amsterdam i Stockholm nude rješenja za smanjenje buke kroz plansko urbano uređenje, uključujući zelene površine i upravljanje prometom koje pridonosi ublažavanju zvuka.

Rodney Ryu, izvršni direktor tvrtke Coway Europe koja je provela istraživanje, izjavio je da putnici često pretpostavljaju kako je loš san jednostavno dio boravka u užurbanom gradu, no podaci pokazuju da neke destinacije mnogo bolje upravljaju noćnim uvjetima od drugih. Naglasio je da izloženost buci i kvaliteta zraka izravno utječu na to koliko će ljudi dobro spavati, bez obzira na to žive li u tom gradu ili ondje borave samo nekoliko noći.

Pariz iznenadio

Dodao je da loš san nije neizbježan dio urbanog putovanja te da gradovi koji ozbiljno pristupaju smanjenju buke, kvaliteti zraka i planiranju noćnih aktivnosti stvaraju bolje uvjete ne samo za stanovnike nego i za posjetitelje.

Istraživanje također pokazuje da veličina grada ne određuje nužno kvalitetu sna. Kao primjer navodi se Pariz, koji je unatoč sličnoj gustoći naseljenosti, turizmu i prometnom opterećenju ostvario nešto bolji rezultat.

Prema ukupnim rezultatima, poredak gradova od najboljih prema najlošijima izgleda ovako: Zürich, Amsterdam, Stockholm, Kopenhagen, Bruxelles, Stuttgart, Basel, Hamburg, München, Ženeva, Köln, Frankfurt na Majni, Berlin, Graz, Linz, Rim, Pariz, Madrid, Budimpešta, London, Milano, Beč, Barcelona, Varšava i Prag.