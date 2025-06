Ovi dijelovi Dalmacije sutra ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, sutra, 30. lipnja, više naselja u Dalmaciji ostat će privremeno bez opskrbe električnom energijom. Radovi su najavljeni od strane nadležnih elektrodistribucijskih poduzeća, a trajanje prekida varira ovisno o lokaciji.

Kaštel Novi – Rudine

Stanovnici ulice Fra Antona Pisturića u Kaštel Novom ostat će bez električne energije u razdoblju od 08:00 do 14:00 sati. Prekid je najavljen zbog radova na mreži niskog napona.

Dubrovačko primorje – Imotica

U gornjem dijelu sela Imotica u Dubrovačkom primorju struje neće biti od 06:00 do 11:00 sati. Razlog su također planirani radovi na NN mreži.

Konavle – više lokacija

Bez struje će ostati i pojedine adrese u Konavlima – točnije dijelovi u Dubravama (od broja 4 do 9), Čilipima (od broja 1 do 3) te Masješima (od broja 28 do 31). Prekid je predviđen od 08:00 do 11:00 sati.

Vodice – veći dio grada

U Vodicama će doći do kratkotrajnog prekida napajanja na većem broju adresa, uključujući ulice Lasan Ante Kabalera, Ljudevita Gaja, Put Vatroslava Lisinskog, Ranka Marinkovića, Miroslava Krleže i Šibensku. Planirani radovi traju samo 15 minuta – od 10:00 do 10:15 sati. Napominje se da će se u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi odgoditi.

Vir – ulica Laz

U ulici Laz na otoku Viru planirani su povremeni prekidi električne energije od 08:00 do 11:00 sati.

Privlaka – Ulica kralja Držislava

Isti tip povremenih prekida najavljen je i u Privlaci, u Ulici kralja Držislava, i to u terminu od 11:00 do 14:00 sati.

Građanima se savjetuje da na vrijeme planiraju svoje obveze te da, gdje je to moguće, osiguraju alternativne izvore napajanja ili izbjegnu korištenje uređaja osjetljivih na prekide struje.