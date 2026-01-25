Ove stvari su bile sasvim normalne djeci osamdesetih. Danas ih nitko ne radi

Djeca generacije X odrastala su uglavnom tijekom 1980-ih i često su provodila puno vremena bez nadzora odraslih. Od samostalnog povratka iz škole do čuvanja mlađe braće i sestara, postojale su brojne odgovornosti koje su tada bile uobičajene, a danas se mnogima čine nezamislivima.

Iako se roditeljstvo s vremenom mijenja, ove razlike i dalje potiču rasprave o granici između samostalnosti i pretjerane zaštite. Dakle, ovo su neke od stvari koje su odrasli 1980-ih bez problema povjeravali djeci, a danas se nekima mogu činiti nezamislivima, prenosi Index.

Samostalan povratak kući iz škole

Danas sve manje djece samo hoda kući iz škole, no profesorica psihologije Mariah G. Schug ističe da je takva praksa važna za razvoj dječje samostalnosti i sposobnosti rješavanja problema. Prema njezinim tvrdnjama, pretjerana zaštita može negativno utjecati na razvoj djeteta, iako se mnogim roditeljima ideja samostalnog povratka kući čini zastrašujućom, piše YourTango.

Boravak kod kuće bez odraslih

Djeca su 1980-ih često ostajala sama kod kuće, ispunjavala vrijeme, obavljala kućanske poslove i pazila na braću i sestre. Iako se danas takva praksa smatra kontroverznom, nedostatak autonomije i vremena bez nadzora može potaknuti manjak samostalnosti i povećati rizik od kasnijih mentalnih poteškoća.

Čuvanje mlađe braće i sestara

Starija djeca često su satima brinula o mlađima, osobito u obiteljima u kojima su oba roditelja radila. To je od njih zahtijevalo emocionalnu kontrolu, snalažljivost i rješavanje sukoba, vještine koje su kasnije prenijeli u odrasli život.

Rani odlazak na posao

Djeca su često radila povremene poslove kako bi zaradila vlastiti novac. Iako je to značilo manje slobodnog vremena, roditelji su vjerovali da mogu preuzeti takvu odgovornost i samostalno upravljati obvezama.

Igra vani bez nadzora

Djeca su sate provodila vani bez stalnog nadzora odraslih. Danas mnoga djeca većinu vremena provode u zatvorenom prostoru, što može utjecati na socijalne vještine, emocionalnu regulaciju i opće zadovoljstvo.

Samostalno obavljanje poslova

Djeca su redovito odlazila u trgovinu ili obavljala druge zadatke za obitelj. Očekivalo se da aktivno sudjeluju u kućanstvu, znatno više nego što je to danas uobičajeno.

Nošenje s dosadom

Za razliku od današnjeg pritiska da se djecu stalno zabavlja, djeca su sama učila kako upravljati slobodnim vremenom i emocijama. Studija objavljena u časopisu EMBO Reports navodi da samostalno upravljanje dosadom potiče kritičko razmišljanje, emocionalnu regulaciju i dugoročno doprinosi boljem funkcioniranju u odrasloj dobi.