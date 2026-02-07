Ove namirnice nikako ne biste smjeli čuvati u plastičnim posudama

Iako se mnogi odlučuju za plastične posude, stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju da nisu sve namirnice prikladne za takav način pohrane. Iako su moderne plastične posude uglavnom sigurne za korištenje, važno je da nisu oštećene i da se u njima ne čuva hrana koja može predstavljati zdravstveni rizik, prenosi N1.

Edukatorica za sigurnost hrane sa Sveučilišta Michigan State, Erin Reister, savjetuje poseban oprez kod starijih plastičnih posuda ili onih namijenjenih jednokratnoj uporabi. Prema njezinim riječima, takve posude mogu sadržavati bisfenol A (BPA), kemikaliju koja se češće nalazi u starijim vrstama plastike.

Osim toga, posude koje su izgrebane ili se često zagrijavaju u mikrovalnoj pećnici bolje je izbjegavati za čuvanje hrane. S tim u vezi, edukatorica za sigurnost hrane Shannon Stover upozorava da pohranjivanje sirovog mesa u plastičnim posudama može biti rizično. Bakterije se lako zadržavaju u sitnim ogrebotinama na plastici, gdje se mogu razmnožavati. Kako bi se smanjio rizik od kontaminacije, sirovo meso najbolje je čuvati u staklenim posudama.

Namirnice bogate mastima također nisu dobar izbor za plastične posude, jer su mnogi plastični aditivi lipofilni, odnosno lako se otapaju u mastima. Tijekom stajanja hrane te se kemikalije mogu prenijeti u obrok. To se odnosi na namirnice poput maslinova ulja, maslaca, sira, mesa, ribe, orašastih plodova, pržene hrane, umaka na bazi vrhnja te masnih ostataka obroka. Za njihovu pohranu bolji su izbor staklene posude ili posude od nehrđajućeg čelika.

Kisela hrana, poput masne, može potaknuti otpuštanje kemikalija iz plastike. Jela na bazi rajčice, agrumi, sokovi, preljevi za salatu te proizvodi poput jogurta ili kiselog kupusa mogu reagirati s plastičnom površinom. Kisele namirnice često ostavljaju mrlje na plastici, što s vremenom može dodatno povećati rizik od kontaminacije.

Umjesto plastike, Reister preporučuje korištenje staklenih, keramičkih ili posuda od nehrđajućeg čelika. Riječ je o nereaktivnim i netoksičnim materijalima koji se lako čiste, otporni su na toplinu i ne ispuštaju kemikalije u hranu. Osim toga, trajniji su od plastike, što ih čini pametnijim izborom za svaku kuhinju.