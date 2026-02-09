Ove namirnice treba izbaciti nakon četrdesete, stvaraju najopasniju vrstu masti, a što ih više jedete - više ste gladni

S godinama se naše tijelo mijenja, a tako i njegova reakcija na određenu hranu. Nakon četrdesete naš se metabolizam prirodno usporava te dolazi do hormonalnih promjena koje dovode do nakupljanja masnoće u području trbuha. Osim što nam je nakon četrdesete puno teže smršavjeti, ova vrsta masnoće, poznata kao visceralna masnoća, povezuje se s razvojem srčanih bolesti, inzulinske rezistencije i upala.

Iako nam određene promjene u tijelu otežavaju skidanje kilograma, mi itekako imamo utjecaj na to, a jedan od najvažnijih čimbenika u održavanju zdravlja i dobre linije je zdrava i uravnotežena prehrana. Bitno je da redovito konzumiramo zdrave namirnice kako bismo svom tijelu osigurali dovoljno nutrijenata da bi ono ispravno funkcioniralo, ali jednako tako je bitno i što ćemo izbaciti sa svog jelovnika.

Nutricionisti ističu da bi se prvi na popisu za izbacivanje trebali naći visoko prerađeni međuobroci i poslastice koje mnogi i nesvjesno unose u većim količinama, a one nam daju vrlo malo stvarne nutritivne vrijednosti. Evo koje biste grickalice nakon četrdesete trebali izbaciti ili bar strogo ograničiti, piše Story.

1. Čips

Čips je jedna od najgorih namirnicakoje možemo unijeti, a ako ga volite, dobro znate da je teško stati na manjoj količini. Dr. Zeeshan Afzal ističe da prerađeni međuobroci poput čipsa mogu usporiti metabolizam. Sadrže veće količine soli i nezdravih masti što može potaknuti kroničnu upalu.

Osim toga, najčešće se prže u nezdravim uljima i prepuni su praznih kalorija, što s vremenom potiče nakupljanje visceralne masnoće, osobito u području trbuha.

2. Keksi

Keksi su prepuni rafiniranog šećera i masnoća. Nutricionistica Jesse Feder upozorava da su keksi bogati mastima, šećerom i kalorijama. Vrlo lako ih je pojesti previše, što znači da ćete u tijelo unijeti veliku količinu kalorija, a da vas pri tome neće zasititi.

Konzumacija keksa, osobito ako je svakodnevna, vrlo brzo će vas dovesti do neželjenog nakupljanja masnoće, osobito na području struka.

3. Zaslađene žitarice

Mnogi vjeruju da su žitarice najbolji izbor za doručak, no nisu sve žitarice iste. Ako jedete one kupovne, osobito one namijenjene djeci, pripazite jer su ultra procesuirane i bogate šećerom.

Stručnjaci upozoravaju da takve žitarice naglo podižu razinu šećera u krvi, a pri tome nude vrlo malo vlakana i proteina što znači da vas neće držati sitima.

Nutricionistica Krutika Nanavati navodi da će vas redovita konzumacija takvih žitarica dovesti do debljanja i povišenog rizika od kroničnih bolesti.

4. Muffini

Teško im je odoljeti, ali zaista nisu dobar izbor, osobito ako nastojite skinuti kilograme ili spriječiti njihovo nakupljanje.

Iako muffini djeluju primamljivo, dijetetičarka Lisa Andrews ističe da su bogati kalorijama i mastima te da će itekako pridonijeti nakupljanju masnoća u području trbuha pa svakako nisu dobar izbor za međuobroke.

5. Granola pločice

Mnogi vjeruju da su granola pločice zdrava opcija, ali to je rijetko točno.

Obično sadrže velike količine šećera i zasićene masti, osobito ako su prelivene čokoladom, a dat će nam vrlo malo stvarne nutritivne vrijednosti.