Ove godine pčelarski sajam "Dalmatina" održat će se u Dugopolju

Više od jednog desetljeća Međunarodni pčelarski sajam ‘Dalmatina’ održavao se hotelu Zagreb na Duilovu. Ovogodišnja, 15. po redu, pčelarska manifestacija održati će se 8. i 9. studenog u Dugopolju.

Kako su izvijestili iz Saveza pčelarskih udruga Splitsko-dalmatinske županije, središnje mjesto okupljanja pčelara, stručnjaka i svih zaljubljenika u svijet pčela bit će u velikom specijaliziranom šatoru koji će biti smješten na poslovno-sajmenom prostoru pored nogometnog stadiona ‘Hrvatskih vitezova’ u Dugopolju.

Biti će ovo ponovno izvrsna prilika za razmjenu iskustava i znanja među pčelarima, ali i za sve one koji žele saznati više o važnosti pčela za naš ekosustav i kako se može zaštititi. Također, ovogodišnji sajam biti će prilika za izlaganje ostalih autohtonih, prvenstveno poljoprivrednih proizvoda, kao i promocija posebno ruralnog turizma Dalmatinske zagore.

Pored Saveza pčelarskih udruga SDŽ, suorganizatori ovog značajnog događaja biti će TZ Općine Dugopolje, uz potporu resornog ministarstva, Splitsko-dalmatinske županije, Općine Dugopolje te ostalih ustanova, organizacija i jedinica lokalne samouprave.

U tijeku su prijave za natjecanje uzoraka meda. Uzorci prijavljeni na natjecanje ocjenjivati će se na temelju Pravilnika o kvaliteti meda i drugih pčelinjih proizvoda, a sve će se provoditi na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Sve informacije o sajmu kao i prijave uzoraka za natjecanje mogu se dobiti na kontakt broj 091 7274220.