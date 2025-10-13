Ovan trebao rasploditi ovce kod Trogira. Pobjegao je noć prije nego je trebao obaviti "posao"

Stanovnici Segeta ovih su dana dobili neuobičajeni zadatak – pronaći odbjeglog ovna imena Prcko, koji je, prema riječima vlasnika, nestao noć prije nego što je trebao započeti sezonski posao rasplođivanja ovaca.

Na improviziranim oglasima koji su osvanuli po mjestu jasno stoji poruka:

“TRAŽI SE OVAN – MRTAV ILI ŽIV!”



Ovan je, navodi se, posljednji put viđen u zaselku Pavkovići, a opisuje ga se kao plašljivog, iako se, sudeći po situaciji, radi o prilično snalažljivom i odlučnom bjeguncu.

Iz Virovitice u Seget – pa u bijeg

Vlasnik, koji se zbog cijele situacije već pomalo i šali na vlastiti račun, otkrio je kako je u Virovitici kupio ovna posebno odabranog za rasplođivanje.



Pripreme su, kaže, bile gotove – “sve spremno za važan dan” – no ovan je, ne zna se kako, uspio pobjeći iz ograđenog prostora i od tada mu se gubi svaki trag.

“Ne znam je li mu postalo prevruće, je li osjetio slobodu ili hladne noge pred zadatkom, ali samo je nestao. Sad ga svi tražimo,” ispričao je vlasnik za Dalmaciju Danas uz smijeh i zabrinutost u istom tonu.

Nagrada za poštenog nalaznika

Oglas obećava “bogatu nagradu poštenom nalazniku”, a svi koji imaju informaciju mogu se javiti na broj ostavljen na plakatu.



Kako se navodi, ovan se odaziva na ime Prcko, ali je “jako preplašen”, pa se mole svi koji ga primijete da mu priđu s oprezom.

Mještani se uključili u potragu

Mještani Segeta s dozom simpatije i solidarnosti prate potragu. “Vidili smo svašta, ali da ovan iz Virovitice dođe u Seget pa uteče – to još nismo,” kaže jedan mještanin kroz smijeh.



Ipak, svi se nadaju da će se Prcko uskoro vratiti kući, jer kako kažu, “nije vrijeme da ovan ide sam u avanturu kad ima važniji posao za obaviti.”