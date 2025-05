OVAKVU NESREĆU SPLIT NE PAMTI "Tijelo te žene i sad imam pred očima. Ne mogu je izbaciti iz glave. Strašno nešto"

Možete vi biti najsigurniji vozač na svijetu, voziti po prometnim pravilima, propuštati pješake na pješačkom bez semafora, no uvijek se kraj vas može zateći neki divljak za volanom. Dovoljno je da se netko takav nađe u vozilu ispred vas, iza vas, u traci do... i možete se naći koračić do smrti. Doslovno.

67-godišnja žena jučer je šetala blizu semafora u Ulici Slobode. Nije se vratila kući i nikad neće. Teslom ju je pokupio 33-godišnjak. Dojurio je s preko 150 km/h i na mjestu je usmrtio. Kako to obično biva, njemu nije ništa. Završio je na kriminalističkoj obradi u policiji.

Slike s mjesta događaja bile su stravične. Tesla uništena do neprepoznatljivosti, skršena ograda uz cestu, odbačen prometni znak, tijelo žene prekrivene bijelom plahtom, sva sila vatrogasaca i policije. Svi oni koji su netom nakon nesreće prošli tim putem kažu da te scene neće tek tako moći izbrisati iz glave.

"Tijelo te žene i sad imam pred očima. Ne mogu je izbaciti iz glave. Prošli smo tim putem baš nakon nesreće i vidjela sam nesretnu ženu prije nego su je pokrili lancunom. Strašno nešto", kaže nam Splićanka koja se zatekla na mjestu događaja.

Nesreća se dogodila u blizini OŠ Bol i prava je sreća da nije bilo djece na semaforu, posljedice su mogle biti još gore.

Tesla koja je sudjelovala u nesreći vrijedna je 100.000 eura i ima 1034 konjske snage. Za svega 3.5 sekunde može doći do brzine od 160 km/h.

"Konkretan automobil ima tri elektromotora ukupne snage 760 kW (1034 KS) i pogon 4×4, a zahvaljujući električnom pogonu, ‘tenkovski’ okretni moment od 1420 Nm oslobađa već od početne brzine vrtnje. To mu omogućava ubrzanje do 100 km/h za 2,1 s i do 160 km/h za 3,5 sekundi. O takvom je riječ u konkretnom slučaju. Pogon 4×4 poboljšava pogonsko prianjanje na asfalt, ali u tome i leži ključni problem. Pogon 4×4 je omogućio brže razvijanje brzine i postizanje brzine od najmanje 150 km/h i poboljšanjem pogonskog prianjanja odgodio pojavu efekta ‘power slide’, kad vozač prevelikom snagom pri ubrzanju izazove vučno proklizavanje pogonskih kotača. Mnogi neodgovorni vozači to rade namjerno.

Ali avaj… Dok se kod vozila s pogonom 2×4 tada vozilo još može kontrolirati, kad se to, usto pri višoj brzini, dogodi s pogonom 4×4, vozač je bespomoćan. Tu je lošu ulogu imao i razmjerno sklizak asfalt na splitskim prometnicama. Da se u trenutku pogonskog proklizavanja svih kotača, pri forsiranom ubrzanju za volanom našao i Michael Schumacher (u svojim najboljim danima) bio bi bespomoćan. Zbog toga vozila s pogonom 4×4, premda su objektivno sigurnija, statistički ne izazivaju manje nesreća od klasičnih. To otvara i pitanje cijena autoosiguranja od odgovornosti za takva vozila", piše prometni stručnjak Željko Marušić za Autoportal.

Kako doznajemo od Policijske uprave splitsko-dalmatinske, ova nesreća posebno je potresla splitsku javnost jer je riječ o prvoj prometnoj nesreći sa smrtnim ishodom u Splitu od srpnja 2023. godine. Nakon gotovo dvije godine bez ovakvih tragedija, jučerašnji dan ostat će zabilježen kao crni dan za splitsku policiju i cijelu zajednicu.

Podsjetimo, cesta je prošle godine odnijela 23 života na području Splitsko-dalmatinske županije, ali ta je brojka ipak manja u odnosu na godinu prije. 2023. godine na prometnicama naše županije ukupno je stradalo 39 sudionika u prometu.

Ono što je zanimljivo u cijeloj priči jest činjenica da na cestama ima dosta recidivista. Voze bez vozačke, pijani, s hrpom negativnih bodova... i unatoč tome što ih svako malo policija zaustavi i kazni, oduzme vozilo, odvede pred suca, oni drugi dan opet sjednu za volan.

Ovakvih izvještaja policije smo se nagledali:

Split: Mladi vozač vozio pod utjecajem alkohola, izmjerena koncentracija od 1,86 g/kg, odveden na sud Policijski službenici Postaje prometne policije Split su jučer, 27. svibnja 2025. godine oko 1 sat ujutro na području Splita zaustavili 21-godišnjeg vozača osobnog vozila za kojeg su utvrdili da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,86 g/kg. Isključen je iz prometa, uhićen i doveden u policijsku postaju gdje je zadržan do otrježnjenja. Utvrđeno je da je 21-godišnjak dana 18. travnja 2025. godine u jednom danu dva puta uzrokovao prometnu nesreću, u jednom slučaju se udaljio s mjesta prometne nesreće prije dolaska policije, a kada je uzrokovao drugu prometnu nesreću odbio je obaviti alkotestiranje. Također, utvrđeno je da je do sada već jednom prekršajno prijavljen zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u ponavljaju opasnih prekršaja i ugrožavanju kako svoga, tako i života svih sudionika u prometu. Sudu je predloženo da ga kazni kaznom zatvora u trajanju od 45 dana i da mu izrekne zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom svim kategorija vozila u maksimalnom trajanju. Sud je odlučio 21-godišnjaka pustiti na slobodu i u redovnom postupku donijeti odluku o odgovornosti.

Zagvozd: Vozaču izmjerena koncentracija od 2,67 g/kg, zadržan do otrježnjenja Policijski službenici Postaje granične policije Imotski jučer, 27. svibnja 2025. godine oko 19:20 sati zaustavili su vozača osobnog vozila i utvrdili da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Policijski službenici su alkotestirali 58-godišnjaka kojemu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,67 g/kg. Uhićen je i doveden u policijsku postaju gdje je zadržan do otrježnjenja. Utvrđeno je da je uz vožnju pod utjecajem alkohola, vozio iako mu je istaklo važenje vozačke i prometne dozvole. Danas će uz optužni prijedlog biti odveden na nadležni sud. Uz prijedlog da mu se izrekne kazna zatvora, novčana kazna i zaštitna mjera.