Ovakvo nebo se ne viđa svaki dan: Horizont se rumenio diljem Jadrana i najavio buru

Utorak je donio nešto više oblaka, ali nigdje nije bilo kiše. Najviše dnevne temperature zbog toga su bile nekoliko stupnjeva niže u odnosu na ponedjeljak, u Dalmaciji većinom od 11 do 16°C.

Dan je obilježio slab vjetar ili bonaca, tek je u večernjim satima podno Velebita počela jačati bura kao uvod u nešto vjetrovitiju noć.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gotovo na cijelom Jadranu mogao se vidjeti vrlo lijep zalazak Sunca. Nebo je bilo intenzivno crvene ili narančaste boje, a u kombinaciji s morem na kojem je vladala bonaca, prizori su bili još ljepši.

Donosimo galeriju koju su snimili Crometeo fotografi.