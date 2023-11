Ovako večeras izgleda Lovrinac. Iako je puno svijeća i cvijeća, nađe se pokoji grob koji nitko nije obišao

Na blagdan Svih svetih na poseban način sjećamo se svojih najmilijih koji više nisu s nama. Tradicionalno, to je dio godine kada posjećujemo posljednja počivališta dragih nam osoba, obasjavajući ih svjetlom svijeća i ljepotom cvijeća.

Blagdanska srijeda donijela je povratak sunca pa su rijeke ljudi po povoljnim vremenskim uvjetima pohodila grobna mjesta svojih pokojnika. Bez obzira na poskupljenje svega - i cvijeća, aranžmana i svijeća, Lovrinac je pun lumina i cvjetnih aranžmana, ali kako to nažalost obično biva, nađe se i pokoji grob bez zapaljene svijeće.

Bez obzira na velik broj ljudi i automobila, ovaj dio grada do sada je uspješno izbjegavao prometne gužve cijeli dan. Možda je to rezultat toga da su mnogi poslušali apel da se do groblja ne ide automobilima nego javnim prijevozom koji je uveo i izvanredne linije.

Godišnje se na Lovrincu obavi oko 1200 ukopa, a prema grobljima u ostatku županije i zemlje isprati se i do 1700 pokojnika.

Grad Split konačno je prepoznao potrebu za proširenjem ovog groblja te je osigurao sredstva za otkup dodatnog zemljišta. Prema posljednjem izvješću, predviđena cijena kvadrata je 142,52 eura. Planira se otkup dodatnih 18 hektara zemljišta kako bi se pristupilo proširenju groblja.

Što smo snimili na Lovrincu u srijedu navečer, pogledajte u foto galeriju našeg Igora Jakšića.

