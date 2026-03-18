Ovako sada izgleda Biokovo!

Planinski vrhovi ponovno su zabijelili. Biokovo je prekrio snijeg, a prizori podsjećaju na pravu zimsku idilu usred ožujka.
Temperature su značajno pale pa je na Dinari izmjereno oko -3 °C, dok se slične vrijednosti bilježe i na Biokovu. Nagla promjena vremena donijela je hladnoću i zimske uvjete na višim nadmorskim visinama.
Dok su obalni krajevi nešto blaži, unutrašnjost i visoki predjeli podsjećaju da zima još nije rekla posljednju riječ.
Jutros su temperature uz obalu i na otocima bile prilično ujednačene od 9 do 10 stupnjeva Celzijusovih. U Dalmatinskoj zagori nešto niže.
Pogledajte videosnimku s Biokova koju je snimio Ante Šarić.
