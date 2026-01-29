Ovako izgleda parkiralište na istoku Splita: "Sad je poplavljen i pješački da se ne može proći bez..."

Zadnja 24 sata pale su znatne količine kiše, što ne čudi s obzirom na to da je na vrijeme intenzivno djelovala duboka sredozemna ciklona.

Na otocima su zabilježene uglavnom manje količine kiše, najčešće između 5 i 20 litara po četvornom metru, lokalno i manje.

Uz obalu su količine bile osjetno veće, najčešće u rasponu od 10 do 40 litara po četvornom metru, a mjestimice i nešto više. Kiša je padala u obliku pljuskova, povremeno jačih, ali bez ekstremnih vrijednosti.

U Dalmatinskoj zagori pala je uvjerljivo najveća količina oborine. Na širem području unutrašnjosti izmjereno je 20 do 60 litara po četvornom metru, a lokalno i više od 80 litara, što ukazuje na vrlo obilnu kišu u relativno kratkom razdoblju.

Kako to obično biva za vrijeme obilnijih kiša, stvorili su se problemi s oborinskim vodama.

Javio nam se čitatelj iz Stobreča, koji je bio ironičan u opisu poslanih fotografija.

“Stobrečke radosti, taman za kaić jedan”, komentirao je situaciju na parkiralištu na ulazu u naselje koje se dobrim dijelom našlo pod vodom. Zatim je dodao:

“Klasika, ovaj parking uvik bude pun vode nakon kiše, ali prvi put vidim da je voda poplavila i cili pješački, kojeg je nemoguće prijeći, već triba duboko zagazit na glavnu cestu”, poručuje Stobrečanin.