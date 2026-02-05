Ovako izgleda Omiš nakon nevremena. Kolika je šteta nastala?

Četvrtak je na Jadranu donio nastavak ciklonalnog vremena, ali uz znatno blaže uvjete nego dan ranije. Jugo je gotovo u potpunosti oslabilo, a povukla se i ciklonalna plima, iako su tragovi snažnog nevremena i dalje vidljivi duž obale.

Podsjetimo, tijekom srijede je osobito u Dalmaciji puhalo vrlo jako jugo, mjestimice s orkanskim udarima na moru. Na pojedinim mjernim postajama zabilježeni su udari jači od 140 kilometara na sat, dok je na Marjanu izmjeren udar od 133 kilometra na sat, jedan od najsnažnijih od početka službenih meteoroloških mjerenja.

Iako se vjetar smirio, vrijeme se još nije u potpunosti stabiliziralo. Kiša i dalje povremeno pada, a jutros su zabilježeni i lokalno jači pljuskovi. Prema podacima s mjernih postaja, u pojedinim dijelovima Dalmacije palo je više od 100 litara oborine po četvornom metru.

Temperature zraka pritom su blago niže nego prethodnog dana, u prosjeku za dva do pet stupnjeva, što upućuje na postupno smirivanje atmosferskih prilika nakon prolaska snažnog ciklonalnog sustava.

Sinoć su pojedini građani Omiša samoinicijativno otvarali i čistili šahtove kako bi se olakšalo otjecanje vode, dok su ispred poslovnih prostora postavljane vreće s pijeskom. Riječ je o poznatim problemima s kojima se stanovnici obalnih područja suočavaju godinama.

Koliku je štetu nevrijeme prouzročilo upitali smo zapovjednika DVD-a Omiš, Višeslava Pešića.

"Nije bilo veće štete, osim u istočnom dijelu starog grada. Nažalost, ovisimo o plimi jer s porastom razine mora raste i vodostaj Cetine. To je višegodišnji problem u ovom dijelu grada i ljudi su na to navikli. Ne možemo govoriti o značajnoj šteti jer se uglavnom radi o poslovnim prostorima koji su trenutačno prazni", rekao je Pešić za Dalmaciju Danas.