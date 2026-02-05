FOTO Pogledajte kako izgleda Split nakon sinoćnjeg razornog nevremena

Split je pritom zabilježio i iznimno snažan udar juga od čak 131,4 kilometra na sat. Neslužbeno, radi se o trećem najjačem udaru juga od početka službenih mjerenja, što dodatno potvrđuje koliko je nevrijeme bilo intenzivno.

Iako se vrijeme postupno smiruje, fotografije splitskih plaža pokazuju koliko se lice obale može promijeniti u samo jednoj noći. Nanosi mora, razbacani predmeti i tragovi valova ostali su kao podsjetnik na večer u kojoj je priroda još jednom pokazala svoju snagu.