FOTO Pogledajte kako izgleda Split nakon sinoćnjeg razornog nevremena

Snažno nevrijeme koje je u srijedu navečer pogodilo srednju Dalmaciju ostavilo je vidljive posljedice duž splitske obale, a prizori s plaža jutro nakon oluje najbolje svjedoče o snazi ciklone koja je zahvatila Jadran. More se mjestimice duboko uvuklo na obalu, a valovi i ciklonalna plima promijenili su izgled pojedinih dijelova grada.Snažna ciklona donijela je obilnu kišu, olujno jugo i visoke valove, ali i izrazito povišenu razinu mora.
Mareografi u srednjoj Dalmaciji zabilježili su more više od 70 centimetara iznad uobičajene razine, a vrhunac plime dogodio se između 18 i 21 sata. Prema dostupnim informacijama, riječ je o jednoj od deset najvećih plima otkako postoje službena mjerenja.Kada se tako visoka plima spoji s jakim valovima, posljedice su gotovo neizbježne – niži dijelovi obale našli su se pod morem, a voda je ponegdje stigla i do prvih kuća. Pravi razmjeri štete tek će se utvrditi, no već sada je jasno da je riječ o jednom od izraženijih zimskih prodora ciklone na ovom području.
Split je pritom zabilježio i iznimno snažan udar juga od čak 131,4 kilometra na sat. Neslužbeno, radi se o trećem najjačem udaru juga od početka službenih mjerenja, što dodatno potvrđuje koliko je nevrijeme bilo intenzivno.
Iako se vrijeme postupno smiruje, fotografije splitskih plaža pokazuju koliko se lice obale može promijeniti u samo jednoj noći. Nanosi mora, razbacani predmeti i tragovi valova ostali su kao podsjetnik na večer u kojoj je priroda još jednom pokazala svoju snagu.
