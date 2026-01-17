Close Menu

Ovako Gripe izgledaju pred sam početak koncerta Marka Perkovića Thompsona

Gužva na ulazima, ali nema nervoze

Večeras se, s početkom u 20 sati, u velikoj dvorani na splitskim Gripama održava drugi koncert Marka Perkovića Thompsona. I večeras se ispred dvorane okupio velik broj posjetitelja, a na ulazima su primjetne gužve koje se postupno stvaraju kako se približava početak koncerta.

Publiku u najvećoj mjeri čine mlađi posjetitelji, a atmosfera ispred dvorane je užurbana, ali i opuštena, uz vidljivo uzbuđenje među fanovima koji nestrpljivo čekaju ulazak.

Glazbena kulisa već se može čuti i iz okolnih ugostiteljskih objekata. Iz obližnjeg kafića odjekuju Thompsonovi najveći hitovi, koje okupljeni posjetitelji prepoznaju i pjevuše, dodatno zagrijavajući atmosferu uoči početka večerašnjeg nastupa.

