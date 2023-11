Ovaj zakon bi mogao poboljšati život brojnih građana...

Umirovljenica Snježana Koštek živi na četvrtom katu u zgradi bez dizala te je jedna od brojnih starijih osoba koje zbog toga imaju problema. "Nastojim ne ići dolje. Kad se nakrcam stvarima, dio ostavim dolje, dio donesem, odmorim se pa idem ponovno. Na moje godine to baš i nije neki fitnes", rekla je umirovljenica Snježana u Dnevniku Nove TV. To bi se uskoro moglo promijeniti jer stiže Zakon o ugradnji dizala. On bi omogućio da u višestambenim zgradama koje imaju tri i više katova, država subvencionira ugradnju. Prosječna cijena ugradnje je 60.000 eura. "Taj iznos bi bio 40 posto od strane države, a tu bi se mogle uključiti jedinice lokalne samouprave, posebno veliki gradovi u kojima i ima najviše takvih zgrada", smatra Predrag Štromar. Ostatak bi pokrili predstavnici suvlasnika sami iz svojih pričuva. "Trenutno ima 16.000 ulaza koji nemaju lift i gdje ga treba napraviti. Očekujem svakako da će se 200 do 300 liftova ugrađivati godišnje kada donesemo taj Zakon", dodaje Štromar. Kvaliteta života povećala bi se tako starijima, osobama s invaliditetom, ali i roditeljima s djecom. Ugradnju dizala sredstvima iz europskih fondova predlagala je europarlamentarka Biljana Borzan, no Vlada je uklopila ugradnju zajedno s energetskom obnovom. "Tu vidim kao izazov kako će se gradove natjerati da sudjeluju u ovakvom projektu. Iskreno se nadam da će odaziv biti dobar", rekla je Borzan. Neki gradovi već su u proračunu predvidjeli tu stavku ako bi država uskočila svojim dijelom, a građani svojim. Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i obnove poručuje da priprema Zakon o upravljanju i održavanju zgrada, kojim bi se propisala mogućnost izrade programa ugradnje dizala. On bi, među ostalim, uključivao i sveobuhvatni pregled i broj zgrada, udio stanara po katnosti, postotak sufinanciranja i rokove. Uz to, s dizalom se povećava vrijednost nekretnine, a pomoglo bi se i hitnim službama, navodi Nova TV.