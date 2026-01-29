Ovaj vozač je pretjecao preko "pune": Karma ga sustigla prije nego je mogao pomisliti

Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode objavljen je video koji prikazuje osobni automobil kako pretječe drugo vozilo preko pune razdjelne crte, čime je izravno ugrozio sigurnost prometa. Riječ je o jednom od najopasnijih prometnih prekršaja, koji često završava teškim nesrećama.

No, kako navodi sama stranica, samo nekoliko sekundi nakon tog manevra uslijedio je neočekivan obrat. Vozač, očito nesvjestan okoline, nije primijetio da se u neposrednoj blizini nalazi policijski kombi, koji se odmah uključio u potjeru. Ubrzo nakon toga vozilo je zaustavljeno.

Reakcije javnosti: brzina, rizik i posljedice

Video je izazvao brojne reakcije korisnika društvenih mreža. Dio komentatora zapitao se kolikom se brzinom moralo voziti vozilo koje je snimalo, s obzirom na to da je policijsko vozilo vrlo brzo sustiglo prekršitelja. Drugi su istaknuli kako se ovakva pretjecanja često pogrešno doživljavaju kao „vještina“, iako se u stvarnosti radi o svjesnom kršenju prometnih propisa.

U komentarima se također moglo pročitati kako ovdje nije riječ o „karmi“, nego o pravodobnoj reakciji policije, što je poruka koju su mnogi pozdravili.

Pretjecanje preko pune crte – jedan od najopasnijih prekršaja

Stručnjaci već godinama upozoravaju da je pretjecanje preko pune linije među najrizičnijim prometnim radnjama jer se izvodi na dionicama gdje preglednost nije dovoljna ili postoji povećana opasnost od sudara. Takvi prekršaji često imaju teške, ponekad i smrtonosne posljedice.

Prema važećim propisima, za ovakav prekršaj predviđene su visoke novčane kazne, zaštitne mjere, ali i negativni bodovi, a u određenim okolnostima i privremeno oduzimanje vozačke dozvole.