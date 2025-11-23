Ovaj trik odledit će vam vjetrobransko staklo u tren oka

Zaleđeno vjetrobransko staklo čest je problem s kojim se vozači suočavaju tijekom hladnih zimskih jutra, a njegovo čišćenje može biti dugotrajan i naporan proces. Jednostavan trik koji je oduševio milijune vozača diljem svijeta, a populariziran je putem platforme TikTok, uključuje korištenje sjenila za sunce. Kada upalite automobil i usmjerite grijanje na vjetrobransko staklo, jednostavno spustite oba sjenila. Na taj način stvarate svojevrsnu barijeru koja sprječava da topli zrak odlazi prema krovu i ostatku kabine. Umjesto toga, struja toplog zraka usmjerava se direktno na zaleđenu površinu stakla, koncentrirajući toplinu tamo gdje je najpotrebnija i drastično ubrzavajući proces otapanja leda. Mnogi vozači ostavljaju sjenila podignuta, nesvjesni da se tako dragocjena toplina rasipa, produžujući vrijeme potrebno za siguran polazak, piše Večernji.

Za maksimalnu učinkovitost, važno je pravilno koristiti sustav grijanja i ventilacije u vozilu. Nakon pokretanja motora, postavite grijanje na postavku za odleđivanje (defrost), pojačajte ventilator na najjaču brzinu i temperaturu na najvišu razinu. Iako se može činiti nelogičnim, ključan korak je pritisnuti i tipku za klima uređaj (A/C). Sustav klimatizacije učinkovito isušuje zrak u kabini, a suhi zrak može apsorbirati više vlage, što ubrzava odmagljivanje stakala iznutra. Istovremeno isključite recirkulaciju zraka kako bi u automobil ulazio svjež i suh vanjski zimski zrak, koji dodatno pomaže u apsorpciji vlage zarobljene u unutrašnjosti vozila. Blago otvaranje prozora također može pomoći u bržoj izmjeni vlažnog zraka iz kabine sa sušim vanjskim zrakom.

Postoje i radnje koje biste trebali izbjegavati pod svaku cijenu. Najveća i najopasnija pogreška je polijevanje vjetrobranskog stakla vrućom vodom. Nagla promjena temperature uzrokuje termalni šok, zbog čega staklo ekspandira i zatim se naglo skuplja, što gotovo sigurno dovodi do pucanja, pogotovo ako na staklu već postoje manja, nevidljiva oštećenja. Čak i mlaka voda predstavlja rizik. Također, izbjegavajte korištenje brisača za uklanjanje debljeg sloja leda; ako su gumice zaleđene za staklo, možete oštetiti ne samo njih, već i motor brisača. Metalne strugalice ili drugi oštri predmeti mogu trajno izgrebati staklo, stoga se uvijek držite plastičnih strugalica namijenjenih za tu svrhu.

Ako vam se žuri ili sustav grijanja sporo radi, odlično rješenje je domaći sprej za odleđivanje. U boci s raspršivačem pomiješajte dvije trećine medicinskog (izopropilnog) alkohola i jednu trećinu vode. Alkohol ima znatno nižu točku ledišta od vode (oko -89 °C), pa ova mješavina trenutačno otapa led u dodiru s njim. Pošpricajte otopinu po zaleđenom staklu, pričekajte nekoliko sekundi i led će se pretvoriti u bljuzgavicu koju možete lako ukloniti brisačima ili mekom stranom strugalice. Prednost ove metode je što sprej možete držati u automobilu jer se neće zalediti ni pri najnižim temperaturama.

Najlakši način za rješavanje problema zaleđenog stakla jest spriječiti da se led uopće stvori. Ako imate mogućnosti, parkirajte automobil u garaži ili barem ispod nadstrešnice. Ako to nije opcija, prekrijte vjetrobransko staklo preko noći. Možete koristiti stari ručnik, plahtu, komad kartona ili specijalizirane prekrivače koji se prodaju u trgovinama s autoopremom. Prekrivač jednostavno učvrstite brisačima ili vratima. Koristan savjet je i parkirati automobil tako da je prednjim dijelom okrenut prema istoku. Na taj će način prve jutarnje zrake sunca početi otapati led i prije nego što dođete do vozila.

Koliko god bili u žurbi, nikada nemojte kretati na put s djelomično očišćenim staklima. Vožnja s ograničenom vidljivošću, gledajući kroz malu "rupu" u ledu, iznimno je opasna za vas i druge sudionike u prometu. Prema preporukama stručnjaka, odvojite dodatnih pet do deset minuta i temeljito očistite sav led i snijeg sa svih stakala – vjetrobranskog, stražnjeg i bočnih. Također, očistite snijeg s krova, haube te prednjih i stražnjih svjetala. Komadi leda koji odlete s vašeg vozila u vožnji mogu predstavljati opasne projektile za automobile iza vas.