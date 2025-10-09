Ovaj tip je izabran za gradskog vijećnika s jednim jedinim glasom. Glasao je sam za sebe

U nedjelju su birači na ukupno 474 biračka mjesta diljem Hrvatske imali priliku izaći na dopunske lokalne izbore, na kojima se odlučivalo o ukupno 75 vijećnika. Biralo se u 63 lokalne jedinice, u kojima na redovnim lokalnim izborima u svibnju nije izabrano dovoljno vijećnika iz redova osam nacionalnih manjina ili Hrvata u općinama gdje su manjina.

Od 75 vijećnika koji su se birali, 68 mjesta bilo je namijenjeno predstavnicima srpske, romske, talijanske, mađarske, slovačke, rusinske, ukrajinske i bošnjačke nacionalne manjine, dok su Hrvati birali sedam vijećnika u šest općina u kojima čine manjinu – u Dvoru, Končanici, Jagodnjaku, Borovu, Trpinji i Kistanjama.

Tri od četiri listića nevažeća

Posebno zanimljiva situacija zabilježena je u Murskom Središću, gdje su pripadnici romske nacionalne manjine birali jednog člana Gradskog vijeća. Pravo glasa imalo je 270 birača, no na izbore su izašla samo četvorica. Od četiri ubačena listića, tri su bila nevažeća, a jedinim važećim glasom izabran je Milorad Mihanović.

"Htio sam pokazati da se i s jednim glasom može ući u vijeće"

Mihanović je za lokalni portal eMeđimurje izjavio da je biračima iz svoje zajednice poručio da ne izlaze na izbore – iz protesta.

"Istina je da sam svojim Romima rekao da ne izlaze u Murskom Središću na izbore iz protesta! Zašto? Jer sam na izborima za zamjenika župana pokraden. Nisu mi pomogli ni Državno izborno povjerenstvo ni Županijsko izborno povjerenstvo, a očito je bilo da se radilo o izbornoj prevari", rekao je Mihanović.

Kako je objasnio, želio je pokazati kako se „s jednim glasom, protestnim – svojim“, može ući u Gradsko vijeće. „I ženi sam rekao da ne ide glasati“, dodao je.

Kritika županijskog zamjenika

Za slabu izlaznost okrivio je zamjenika župana Elvisa Kralja.

"U Orehovici, Kotoribi i Domašincu su vidjeli da se ne mogu boriti protiv politike zamjenika župana pa su u startu odustali od kandidature", rekao je Mihanović.

Mihanović se već na redovnim izborima u svibnju kandidirao za Gradsko vijeće, uz kandidaturu za zamjenika župana, ali mu je tada nedostajalo nekoliko glasova za ulazak u vijeće. Na dopunskim izborima bio je jedini kandidat pa je unaprijed znao da će pobijediti.

"Ja sam emotivan, ja uvijek idem sa srcem. Htio sam onima koji su mi ukrali glasove naprkositi. A i bolje da Romi nisu izašli u nedjelju na izbore, padala je kiša. Tako sam ja glasao sam za sebe", zaključio je Mihanović za eMeđimurje.