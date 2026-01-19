Ovaj političar je trčao polumaraton Maslenica – 'Da se ne zaboravi'. Znate li tko je?

U subotu je, u sklopu obilježavanja 33. obljetnice vojno-redarstvene operacije Maslenica, održano 22. izdanje Atletskog polumaratona Maslenica – „Da se ne zaboravi“, zajedno s memorijalnom utrkom na 10 milja posvećenom Kameru Haliliju. Start polumaratona bio je na Masleničkom mostu, a cilj kod zgrade Općine Novigrad. Certificirana staza vodila je kroz Maslenicu, Posedarje, Podgradinu i Paljuv.

U polumaratonu dugom 21,1 km u muškoj konkurenciji pobjedu je odnio Lovre Antišin (AL Manus) s vremenom 1:05:42, ispred Ivice Buljubašića (MK Marjan) i Boška Rušinića (ASK Zadar). U ženskoj konkurenciji slavila je Ines Jozić (Ultramaraton klub Mazator) s vremenom 1:29:42, a iza nje su se plasirale Silvia Šimunović Šajber (AK Sljeme) i Maja Perišić (AK Fit).

Na utrci na 10 milja, održanoj u spomen na Kamera Halilija, u muškoj konkurenciji najbrži je bio Ante Živković (AK Fit), ispred Nikole Špoljara (AK Zabok, pripadnik Hrvatske vojske) i Antonija Đurčevića (AK Žumberak, pripadnik MORH-a). U ženskoj konkurenciji pobjedu je odnijela Ana-Marija Kruhoberec (AK Kvarner), a slijedile su je Nada Siladi (AK Međimurje) i Marija Skoblar Kurta (KAV Zadar i TK Zadar).

Na obje utrke nastupilo je ukupno 245 sudionika: 196 u polumaratonu i 49 u utrci na 10 milja. Posebnu pozornost izazvalo je sudjelovanje Damira Habijana, ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Republike Hrvatske i člana AK Zabok. Ministar je polumaraton završio na 34. mjestu u ukupnom poretku, pritom postavivši osobni rekord. Nakon utrke je izjavio:

"Staza je bila odlična. Posebna je stvar trčati ovakvu utrku s obzirom na obljetnicu Vojno-redarstvene operacije Maslenica. Prvi put sam ovdje, ali sigurno ne i posljednji."

Natjecanje je otvorio načelnik Općine Jasenice, Stipe Vulić, pozdravivši sve sudionike i zahvalivši na dolasku na utrku koja se trči u spomen svim braniteljima koji su dali živote za slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Na cilju su natjecatelje dočekali načelnik Općine Novigrad, Joso Klapan, idejni začetnik utrke, i direktorica Turističke zajednice općine Novigrad, Petra Bolanča, koji su dodijelili nagrade najboljima.

Predsjednik Atletskog saveza Zadarske županije, Slobodan Miolović, zahvalio je svima koji su doprinijeli organizaciji utrke, posebno volonterima i Udruzi branitelja MUP-ZNG 1990.

Organizatori 22. izdanja ove tradicionalne sportsko-memorijalne manifestacije bili su HAK Sv. Ante Poličnik i Atletski savez Zadarske županije, uz pokroviteljstvo Zadarske županije te općina Jasenice, Starigrad, Posedarje i Novigrad.