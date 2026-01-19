Close Menu

Ovaj oglas je teški hit! Tko bi odolio ovom Audiju Q3 s oglasa: "Jednom i dosta mu..."

Hit dana

Ovih je dana internetom kružio oglas za rabljeni automobil koji sam po sebi ne bi privukao posebnu pozornost, da njegov vlasnik nije ponudio iznimno originalan i duhovit opis, zbog kojeg je oglas postao prava internetska senzacija.

Vlasnik, naime, prodaje vozilo s potpuno izgorjelim poklopcem motora, no to ga nije spriječilo da u oglas unese dozu humora. U opisu je napisao da prodaje automobil koji je "jednom paljen".

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli KLASIČAR ® (@klasicar)

 

Fotografiju oglasa podijelio je profil klasicar na društvenoj mreži Instagram, a brojni korisnici u komentarima su dodali vlastite duhovite opaske. Tako je jedan korisnik procijenio da će kupnja zasigurno biti „pouzdana investicija“, dok su drugi komentirali da je automobil „upaljen jednom i nikad više“.

Oglas je nasmijao brojne korisnike društvenih mreža, a mnogi se slažu da je vlasnik u nezavidnoj situaciji pronašao prostor za humor te time pokazao da se i na izgorjeli poklopac motora može gledati s pravom dozom (samo)ironije, piše N1.

