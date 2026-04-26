Ovaj kućanski uređaj se hitno povlači, opasan je

S tržišta se hitno povlači popularni kućanski uređaj jer njegova upotreba može biti opasna.

Kako navode u Državnom inspektoratu RH, riječ je o tosteru AE AE0001 marka Easy 2 love. Vanjsko kućište izrađeno je od plastike, a ploča od aluminija.

Proizvođač je talijanska tvrtka SLM, a zemlja podrijetla tostera je Kina, ističu u Inspektoratu.

“Proizvod predstavlja opasnost od opeklina i požara jer plastično kućište proizvoda nije dovoljno otporno na visoke temperature i može se zapaliti i izgorjeti”, navodi se u upozorenju.

Izdana je obvezna mjera povlačenja proizvoda s tržišta. Potrošače se upozorava da ga prestanu upotrebljavati i da ga vrate na mjesto kupnje.