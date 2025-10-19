Ovaj dio Splita je preuređen, pogledajte kako izgleda: "Ka da se opet rodija"

Jedan od najpoznatijih splitskih parkova, Đardin, ovih je dana zablistao u svježem i dotjeranom izdanju.

Zahvaljujući marljivim ekipama iz Parkova i nasada Split, obnovljeni su travnjaci i posađene nove ciklame koje su unijele boje i mirise u središte grada, pretvarajući Đardin ponovno u pravu zelenu oazu.

Rezultatima svog rada djelatnici su se pohvalili i na Facebooku, uz fotografije koje najbolje prikazuju koliko je Đardin ponovno zasjao.

"A vidi našeg Đardina, judi moji…

Ka da se opet rodija!

Trava meka, nova, zelena, ka tepih u salonu, a ciklame se smiju svakoj zraci sunca ka da govoru: „Ajde, judi, dođite, lipo je opet u Gradu!“

Sve ti je to život, razumiš li mene. Grad koji voli svoj đardin, to ti je grad koji zna čuvat dušu.

A naši iz Parkova rade tiho, bez pompe, a ostavljaju zelen, lip i mirisan trag.

Moj čovik, Split nije samo kamen i more.

Split je i list i cvit i travka šta gleda u nebo", stoji u objavi.