Ovaj čovjek trebao je postati gradski vijećnik, ali je mjesto prepustio Katarini Prnjak. Nazvali smo ga, a on je rekao: "Imam nespojivu dužnost"

Nastavlja se val napuštanja SDP-a nakon što je jučer stranku napustio Davor Matijević, sada već bivši predsjednik SDP-a Split, kandidat za gradonačelnika Splita na prošlim lokalnim izborima i gradski vijećnik.

Podsjetimo, nakon što je iz drugog pokušaja konstituirano Gradsko vijeće Grada Splita, te nakon što je na prijedlog HDZ-a HGS-ov Igor Stanišić postao predsjednik Gradskog vijeća, započela je potraga za odlučujućim 16. glasačem koji je podržao Stanišića.

Danas je novinar Tportala, Damir Petranović otkrio da je Katarina Prnjak na tajnom glasanju zaokružila ime Igora Stanišića iz HGS-a te glasala protiv Jakova Prkića kao kandidata ujedinjene oporbe za predsjednika Gradskog vijeća. Bilo kako bilo, Igor Stanišić iz stranke HGS Željka Keruma novi je predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita. Jučer je, nakon Davora Matijevića, Katarine Prnjak i Tonćija Stipića, još nekoliko istaknutih članova napustilo splitski ogranak SDP-a.

Kukoč svoj mandat stavio na mirovanje

Međutim, postoji još jedan problem o kojem smo pisali. Naime, odlazak Matijevića i Prnjak ostavlja splitski SDP u složenoj situaciji. Iako oni sada djeluju kao nezavisni vijećnici, stranka ima mogućnost aktivirati mandat Danijela Kukoča, koji će zamijeniti Prnjak u Gradskom vijeću. Podsjetimo, on je svoj mandat stavio na mirovanje. Međutim, Kukoč zbog zakonskih odredbi može u Vijeće tek za šest mjeseci, što znači da SDP u međuvremenu neće imati svog predstavnika u Gradskom vijeću.

Zakonski okvir prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, omogućava vijećniku da svoj mandat stavi u mirovanje zbog obnašanja druge, nespojive dužnosti ili iz osobnih razloga. Za aktivaciju mirovanja potrebna je pismena obavijest, a povratak u Vijeće moguć je najranije osmog dana nakon podnošenja zahtjeva za povratak mandata.

U slučaju Danijela Kukoča, koji trenutno koristi mogućnost mirovanja mandata, njegova je aktivacija vremenski ograničena upravo ovim pravilima, zbog čega SDP ostaje u privremenom političkom vakuumu.

"Na cijelu situaciju u SDP-u nemam nikakav komentar. Nema potrebe da išta komentiram", rekao je Kukoč za Dalmaciju Danas. Na naše pitanje hoće li se vratiti u Gradsko vijeće Grada Splita najranije moguće, što znači za šest mjeseci, umjesto Katarine Prnjak, kratko nam je odgovorio: "Vidjet ćemo, kako stranka odluči. Imam nespojivu dužnost."

"Ostat ću član, neću ništa poduzimati po tom pitanju"

Osim toga, kako smo doznali, brojni su bivši članovi splitskog SDP-a napustili stranku. Pitali smo Kukoča hoće li on ostati član stranke ili ne.

"Nemam informaciju da se dosta ljudi isčlanilo iz SDP-a, ja sam član. I ostat ću član, neću ništa poduzimati po tom pitanju", zaključio je tajanstveni Kukoč.

Pravo je pitanje sada kako će se posložiti odnosi snaga u Gradskom vijeću Grada Splita kada na dnevni red dođu proračun i rebalans proračuna. Jedno je sigurno – SDP do tada neće imati svoje vijećnike u splitskom parlamentu jer će na vijećničkoj funkciji do tada sigurno biti Matijević i Prnjak. Kako će se odvijati političke kombinacije i tko će zauzeti ključne pozicije u vijeću, ostaje za vidjeti. No ova situacija zasigurno mijenja dosadašnju dinamiku i utjecaj političkih snaga u Gradskom vijeću.

Više o ovoj temi pročitajte u člancima ispod: