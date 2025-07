Matijević i Prnjak su u zadnji čas preduhitrili stranku, trebalo se raspravljati o njima. SDP će sigurno do kraja godine biti bez vijećnika, a tada bi se trebale dogoditi promjene

Nakon gotovo dva desetljeća djelovanja u Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP), jedan od najistaknutijih splitskih političara, Davor Matijević, službeno je objavio svoj izlazak iz stranke. Ova vijest predstavlja snažan udarac za splitski SDP, a situaciju dodatno, kako saznajemo, komplicira i odlazak Katarine Prnjak, SDP-ove vijećnice u Gradskom vijeću Grada Splita.

Time će SDP na samom početku novog mandatnog razdoblja ostati bez svojih predstavnika u splitskom parlamentu, a sve se dogodilo nakon dramatičnog tajnog glasanja na drugoj konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, na kojoj je Igor Stanišić (HGS Željka Keruma) postao predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita, ispred Jakova Prkića iz Direkta. Tako je (pomalo neočekivano) konstituirano Gradsko vijeće Grada Splita, a presudni, 16. glas za HDZ-ovog kandidata nije došao od mostovog Franka Kelama.

Odlazak Davora Matijevića i Katarine Prnjak

U svom otvorenom pismu za javnost, Matijević je iskreno objasnio razloge svog odlaska, ističući kako ga je razočarala politika oportunizma, nedostatak podrške unutar stranke, kao i učestali međustranački sukobi koji, kako tvrdi, ugrožavaju temeljne vrijednosti SDP-a.

"Kad jednoj stranci posvetiš 17 godina svog života, jasno ti je koliko ti je značila i ta stranka i njeni članovi. Ostao sam dosljedan i vjeran stranci kroz sve njene teške, a nekad i mučne epizode", napisao je Matijević te podsjetio na svoj dugogodišnji angažman u SDP-u, uključujući 11 godina na mjestu prvog SDP-ovog predsjednika kvarta, četiri godine kao najaktivniji vijećnik u Gradskom vijeću, kao i kandidaturu za gradonačelnika Splita 2022. godine.

Međutim, Matijević smatra da nije dobio adekvatnu potporu same stranke. "Moja stranka gledala je kako me kolege iz politike svakodnevno napadaju i vrijeđaju, a nitko nije reagirao. Pokretanje stegovnog postupka protiv kolegice Katarine, bez da je itko pitao što se zapravo dogodilo, bila je kap koja je prelila čašu", poručio je.

Svojim odlaskom s mjesta izvršnog tajnika za Dalmaciju i člana Glavnog odbora SDP-a, Matijević je poručio:

"Izlazim iz stranke i dajem vam šansu da se oporavite bez mene. U Gradskom vijeću ostajem neovisan, ali ću nastaviti rad sa istim partnerima."

Ubrzo nakon njegove objave, i Katarina Prnjak potvrdila je kako će uskoro napustiti SDP. Ovaj dvostruki odlazak predstavlja izuzetno težak udarac za lokalni SDP koji, na samom početku mandata, ostaje bez svojih vijećnika u Gradskom vijeću.

Jakšić za Dalmaciju Danas: "Zalažem se za to da stvari u stranci rješavamo unutar stranke"

Prema našim saznanjima, Matijević i Prnjak su svojim odlukama preduhitrili stranačke procedure jer se njihov status trebao raspravljati na stranačkom tijelu koje je bilo zakazano za idući dan. Međutim, nije poznato što bi se na kraju raspravilo niti koju bi odluku donijeli. No to sada nije ni važno jer su odlučili napustiti stranku.

Na naš upit o ovoj situaciji, SDP-ov povjerenik za Split, Mišel Jakšić, izjavio je za Dalmaciju Danas: "Zalažem se za to da stvari u stranci rješavamo unutar stranke, a što je moglo biti sutra ili što nije moglo biti, nema smisla da vam sada komentiram na ovaj način. Ne mogu vam ove informacije niti potvrditi, a niti demantirati. Sve ćemo riješiti unutar stranke i u narednim danima ćete sve znati."

Posljedice za SDP

Odlazak Matijevića i Prnjak ostavlja splitski SDP u složenoj situaciji. Iako oni sada djeluju kao nezavisni vijećnici, stranka ima mogućnost aktivirati mandat Danijela Kukoča, koji će zamijeniti Prnjak u Gradskom vijeću.

Podsjetimo, on je svoj mandat stavio na mirovanje. Međutim, Kukoč zbog zakonskih odredbi može u Vijeće tek za šest mjeseci, što znači da SDP u međuvremenu neće imati svog predstavnika u Gradskom vijeću.

Zakonski okvir prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, omogućava vijećniku da svoj mandat stavi u mirovanje zbog obnašanja druge, nespojive dužnosti ili iz osobnih razloga. Za aktivaciju mirovanja potrebna je pismena obavijest, a povratak u Vijeće moguć je najranije osmog dana nakon podnošenja zahtjeva za povratak mandata.

U slučaju Danijela Kukoča, koji trenutno koristi ovu mogućnost mirovanja mandata, njegova aktivacija je vremenski ograničena upravo ovim pravilima, zbog čega SDP ostaje u privremenom političkom vakuumu.

Sada je pravo pitanje kako će se posložiti ruke u Gradskom vijeću Grada Splita kada se bude izglasavao proračun i rebalans proračuna. Jedno je sigurno – SDP do tada neće imati svoje vijećnike u splitskom parlamentu jer će do tada sigurno na vijećničkoj funkciji biti Matijević i Prnjak. Kako će se odvijati političke kombinacije i tko će zauzeti ključne pozicije u vijeću, ostaje za vidjeti, no ova situacija zasigurno mijenja dosadašnju dinamiku i utjecaj snaga u Gradskom vijeću.