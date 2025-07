Novinar dokazao da je SDP-ovka glasovala za kandidata HDZ-a. A onda je stigla bizarna poruka iz Grada Splita: Ovo nam otkriva novinar Petranović...

Nakon što je novinar Tportala, Damir Petranović otkrio da je Katarina Prnjak na tajnom glasanju zaokružila ime Igora Stanišića iz HGS-a te glasala protiv Jakova Prkića kao kandidata ujedinjene oporbe za predsjednika Gradskog vijeća, na službenim stranicama oglasio se Grad Split i objavio da uvid u glasačke listiće nije ostvaren temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI).

Ukratko, Grad Split se opravdava zbog toga što je novinaru dao informacije, iako je kao institucija to svakako bio dužan učiniti. Samim time, poruka objavljena na službenim stranicama Grada Splita nije jasna — štoviše, pomalo je bizarna.

"VAŽNA OBAVIJEST: Uvid u glasačke listiće s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća nije ostvaren temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI). Novinar Damir Petranović, kao niti bilo koja druga osoba, nije podnio službeni zahtjev za ostvarenje tog prava. Od fotografiranja glasačkih listića u potpunosti se ograđujemo. Molimo medije i javnost za razumijevanje i korektno informiranje", objavili su iz Grada Splita.

Javni dokumenti

Dalmacija Danas kontaktirala je Damira Petranovića. On nam je pojasnio o čemu je riječ, a poruka Grada Splita pomalo mu je smiješna.

"Radi se o javnim dokumentima i javnim podacima koje tijelo javne vlasti, odnosno Grad Split, mora učiniti dostupnima. Ne samo novinarima, nego i građanima, ako je potrebno. Za to postoje jasni zakoni, poput Zakona o pravu na pristup informacijama. Druga stvar, podnošenje zahtjeva po tom Zakonu u pisanom obliku alat je koji se koristi kada tijela javne vlasti odbijaju dati informaciju. Tada postoje rokovi, prigovori, tužbe i slično. Zdrav razum nalaže da je Grad Split dužan odgovoriti novinarima, medijima i građanima na njihove upite — što prije, u što kraćem roku i što transparentnije", izjavio je za Dalmaciju Danas novinar Damir Petranović.

Bilo kako bilo, očito je veći problem to što je novinar riješio slagalicu i razotkrio tko je davao lažne informacije medijima, nego to što je u Gradu Splitu došao do informacija do kojih bi svakako trebao i morao doći. U svakom slučaju, politička scena u Splitu se uzburkala i ovih je dana vrlo napeta u podmarjanskom gradu.